Alerte Emploi : les offres du mardi 7 novembre

Vous effectuez la taille de pruniers et de pieds de vigne ainsi que le tirage de bois. Démarrage immédiat pour une durée de 3 mois environ. Contrat saisonnier. Pas de possibilité de logement.

Contrat saisonnier de 3 mois

DURAS

Vous effectuez la découpe et la préparation des viandes, la mise en rayon et le conseil au client.

CDI MARMANDE

Pour tous les postes proposés, il s’agit de travailler de jour, comme de nuit, week-end inclus. Horaires en 5 X 8 Vous pouvez être amené/e à rester debout de façon prolongée et à porter un peu de poids. Vous savez lire, écrire et compter. Plusieurs postes à pourvoir : – Ouvriers de production (plusieurs postes) – Caristes possédant le CACES (plusieurs postes) – Électromécaniciens de maintenance (plusieurs postes) – Diéséliste (maintenance, entretien des chariots élévateurs et engins de chantier, 1 poste) – Magasinier (gestion et organisation du stock) LES DÉBUTANTS SONT ACCEPTES

SAMAZAN

058HVSR – CHAUDRONNIER H/F

Autonome et responsable, vous interviendrez sur des chantiers. Vous savez souder l’acier ou l’inox. Vous maitrisez la soudure TIG. Vous savez lire un plan.

CDI MARMANDE

EN SUD-GIRONDE

Vous réaliserez les missions suivantes =

- Aide à la pose de charpente industrielle,

- Aide à la couverture sur maisons individuelles type pavillons

Votre salaire sera fonction de la convention collective et de votre profil (expérience / compétences)

Une expérience sur ce poste sera un plus pour votre candidature.

33- MASSEILLES

CDI / 35h

Vous effectuerez tous les travaux manuels de la vigne sur l’ensemble de la campagne. Vous maitrisez la conduite de tracteur pour des taches diverses (travail du sol, écimage, épamprage mécanique, traitements ) sous supervision du gérant.

Vous serez aussi amené(e) à travailler au chai de vinification.

Aux vues de la structure des missions, la polyvalence est indispensable.

Vous êtes titulaire d’un Bac pro ou d’une expérience dans le domaine viticole d’au moins 3 ans.

Vous êtes une personne dynamique, consciencieuse et sérieuse, organisée et autonome.

Le certiphyto ainsi que des notions de mécanique sont fortement souhaitées.

33- LANDIRAS

CDI / 32H