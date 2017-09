Alerte Emploi : les offres du mardi 5 septembre

EN SUD-GIRONDE

Vous intervenez essentiellement aux domiciles des particuliers pour effectuer le dépannage et la maintenance de produits électroménagers et télévision.

Vous installerez aussi des poêles à bois et à granules et effectuer la programmation et les réglages nécessaires.

Vous êtes également en capacité de procéder à l’installation d’antennes sur toits (8 à 10 m de hauteur).

Le bénéfice d’ habilitations électriques, de la RGE ainsi que la connaissance de Qualibois seraient des atouts dans votre candidature.

Des actions de formations internes et externes chez constructeurs sont envisagées.

Réactif(ve), rigoureux(se), respectueux(se) normes, des règles et consignes de sécurité, votre sens du relationnel auprès de la clientèle et votre capacité de discrétion sont reconnus.

Vous savez prendre des initiatives, travailler en autonomie et appréciez le travail d’équipe.

LA REOLE

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Travail du MARDI AU SAMEDI matin

Expérience exigée de 1 An(s)

CAP, BEP ou équivalent EDistribution électricité

Permis B – Véhicule léger Exigé

***Vous souhaitez devenir préparateur de commandes***

Vous êtes organisé(e) et dynamique :

- conduite de trans-palette électrique avec CACES 1.

- travail en commande vocale et en milieu température ambiante. Pas d’exposition au grand froid ni surgelé.

- prélèvement des colis en zone de picking, dépôt des colis sur les palettes, validation des palettes puis dépôt sur quais.

- règles de sécurité et utilisation de la filmeuse.

- port de charges allant jusqu’à 25 kilos.

Débutant accepté

LANGON

Prime performance. Pause payée 1h75

***poste à pourvoir immédiatement ***

Vous effectuerez la peinture d’apprêts / vernis / laque sur des menuiseries bois.

Vous devez être capable de poser des vitrages sur joints et maitrisez la peinture au pistolet.

Vous travaillerez en atelier uniquement au sein d’une équipe.

Vous serez également amené(e) à effectuer de petits travaux de manutention.

Vous avez impérativement un diplôme et/ ou une expérience dans le secteur du bois.

Vous possédez des qualités d’organisation, de grande précision et de soin dans votre travail.

LANGON

Vous avez impérativement de l’expérience dans la manipulation des chevaux et dans la conduite d’engins agricole .

Vous avez des aptitudes et de l’expérience en bricolage et jardinage.

Ce poste est à pourvoir au 26/09/2017.

LANGON

Vous interviendrez sur toutes les étapes de l’activité “pâtisserie”, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

**** RECRUTEMENT IMMÉDIAT ****

Pérennisation du poste possible. Rémunération selon profil et expérience.

**** TRAVAIL LE MATIN UNIQUEMENT *****

33 – LA REOLE

EN LOT-ET-GARONNE

MARMANDE

Pour une entreprise de fournitures en produits d’élevage (ovins, bovins, caprins, équins) : – vous aurez à reprendre un portefeuille clients déjà établi avec les tournées correspondantes – vous serez en charge de la vente et de la livraison sur les départements 47, 33, 24, et 32. Retour au domicile prévu tous les jours. Véhicule, ordinateur et téléphone fournis. Repas pris en charge par l’entreprise. Rémunération au SMIC + parts variables mensuelles sur les ventes (environ +20% du salaire mensuel).

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros

Parts variables

Déplacements : Quotidiens Régional

Cabinet d’expertise comptable à taille humaine recherche un gestionnaire de paie H/F. Vous prendrez en charge le portefeuille de paie dans un environnement multi conventionnel, composé de 70 dossiers environ représentant en moyenne 300 paies. Vous avez pour mission la collecte des éléments de paie, l’élaboration des bulletins de paie, des déclarations sociales ainsi que le conseil auprès de nos clients, au sein d’une équipe multi-cabinet. Vous assurerez également le suivi administratif relatif à la gestion des salariés de l’entrée du salarié à sa sortie de l’entreprise

47 – MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 An(s) – EN PAYE

Bac+2 ou équivalent Comptabilité Exigé

Recherche électriciens qualifiés pour réalisation de chantiers tertiaire.

Vous êtes autonome, et avez idéalement des connaissances en plomberie.

Vous devez être en possession d’habilitations électriques valides ; si toutefois ce n’est pas le cas une action de formation préalable à l’embauche pourra être envisagée.

CDD renouvelable selon activité sur chantiers.

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 2 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Electricité équipement industriel Exigé

Vos missions :

- Réaliser des calculs de dimensionnements

- Plans sur AUTOCAD

- Chiffrages

- Relevés sur site

- contacts clients / suivi de chantiers

- consultations fournisseurs

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Bac+2 ou équivalent Génie climatique Exigée

Débutant accepté

Vos missions :

- Établir les procédures qualité et en assurer la mise en œuvre

- Sensibiliser les équipes à la question de la qualité

- Suivre et analyser les données de contrôle

- Assurer la formation et l’information que la qualité (tableaux de bord) , animer l’amélioration continue

- Suivre la politique qualité

Vous devez connaître le domaine technique de l’entreprise et maîtriser les outils qualité (statistiques, mesures, MSP…). Vous serez amené à animer des réunions.

47 – MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 6 Mois

Bac+2 ou équivalent Qualité Exigé

Pour un restaurant-pizzeria vous assurez le service en salle ainsi que l’entretien de la salle.

Service du mercredi midi au samedi soir ainsi que le dimanche soir.

Vous bénéficierez de 2,5 jours de repos/semaine.

Poste urgent à pourvoir très rapidement.

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s) – en service de restaurant