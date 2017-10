Alerte Emploi : les offres du mardi 31 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Entreprise de Transports Sanitaires recherche (H/F). Vous serez chargé(e) : – Du transport du ou des client( s) et de leur sécurité routière. – D’effectuer le transport médical de personnes à leur RDV médicaux. – Vous respectez le planning et tenez informée la société de l’avancement du planning ou des éventuelles perturbations. – Vous aidez les personnes à s’installer et vous les accompagnez selon leurs besoins au départ et à l’arrivée du transport. – Vous encaissez les règlements ou collectez les documents et établissez les dossiers pour la facturation. Vous aurez en charge la surveillance de l’état du véhicule (Contrôles des niveaux, de la pression et de l’état des pneumatiques, kilométrage pour les intervalles de révisions, nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule, plein de carburant,…

EXPERIENCE EXIGEE 1 AN

CDD 70 JOURS A TONNEINS

Crescendo Marmande recherche un(e) employé(e) polyvalent(e) de restauration (H/F) Vous serez chargé(e) de l’encaissement, de la préparation des glaces et des crêpes, et vous ferez le débarrassage de la salle. Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement au sein de l’établissement (en évitant les heures de repas) munis d’un CV et d’une lettre de motivation ou envoyez votre CV par mail directement à l’employeur à l’adresse suivante : marmande@crescendo-restauration.fr

CDD 3 MOIS MARMANDE

062RTGP – EMPLOYE POLYVALENT DE LIBRE SERVICE

Sous la responsabilité du chef de rayon, vous aurez en charge la mise en rayon des produits, la gestion des stocks et les commandes. Vous intervenez sur les secteurs épicerie, liquide, droguerie et frais

CDI TONNEINS

Nous recherchons un professionnel de la restauration pour notre établissement, à un poste de pizzaiolo/a et cuisinier.

CDD 3 MOIS CASTELJALOUX

Vous travaillez pour un service de soins infirmiers à domicile. Vous intervenez sur le secteur de Casteljaloux. Vous surveillez l’état de santé des patients, les accompagnez dans les gestes de la vie quotidienne et réalisez des soins d’hygiène, de confort selon la préconisation médicale et les consignes du personnel soignant. Vous bénéficiez d’un véhicule de service. Poste à pourvoir immédiatement. Amplitude horaire (planning variable) 6h45 -19h30 travail en roulement.

CDI CASTELJALOUX

EN SUD-GIRONDE

Vous réaliserez les ossatures métalliques.

Vous posez des plaques de plâtre, l’isolation en plafond, le doublage et des cloisons.

Idéalement vous réaliserez les bandes de finition.

Vous travaillez en autonomie.

La prise de poste se fera à Omet. Les chantiers se dérouleront à Bordeaux et Langon avec le prêt du véhicule de l’entreprise.

Ce poste pourra être pérennisé.

***** RECRUTEMENT URGENT *****

OMET

Contrat à durée déterminée – 4 Mois

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Permis B – Véhicule léger Exigé

Vous interviendrez en qualité de Cuisinier / Cuisinière. Vous travaillerez des produits frais pour la conception du plat unique.

Vous ferez aussi les préparations des entrées et des desserts (buffets).

Vous devez gérer les stocks et passerez les commandes.

Vous devez impérativement être autonome sur ce poste.

***** RECRUTEMENT URGENT *****

RUCH

Contrat à durée déterminée – 2 Mois

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Vous effectuez la vente de produits de boulangerie-pâtisserie.

Vous êtes autonome.

Vous travaillez seul/e et effectuez la fermeture de la boutique.

**** RECRUTEMENT URGENT ****

SAUVETERRE DE GUYENNE

Contrat à durée déterminée – 10 Mois

25H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 an