ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 30 mai

EN SUD GIRONDE

Vos missions seront les suivantes :

- Accueillir et conseiller la clientèle,

- Procéder aux encaissements et à l’emballage des produits

- Fidéliser la clientèle

Vous maitrisez impérativement l’outil informatique

et la mise en vitrine.

Une première expérience en vente est exigée.

LANGON

Contrat à durée déterminée 3 mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 an sur le même type de poste

Au sein d’une propriété viticole de 24 hectares

dans le secteur de Sainte Croix du Mont,

sous la direction du gérant, vous réaliserez le levage et l’épamprage.

2 postes à pourvoir

*** Prise de poste Immédiate***

33 – ST MAIXANT

Contrat travail saisonnier 1 mois

Vous interviendrez sur l’effeuillage.

Vous devez avoir de l’expérience pour commencer rapidement .

Vous exercerez sur les secteurs de Sainte Croix du Mont.

***3 postes sont à pourvoir***

33 – STE CROIX DU MONT

055KHSM – Aide viticole (H/F)

Au sein d’une propriété viticole, sous la direction d’un chef d’équipe,

vous réaliserez des travaux de levage et d’épamprage.

Vous aurez besoin de vous déplacer sur la parcelle de Mourens et de Cadillac.

***2 Postes à pourvoir immédiatement.***

33 – MOURENS/ CADILLAC

Vous réaliserez des travaux de gros œuvre sur des chantiers situés en Gironde.

Autonome, expérimenté(e), vous possédez le sens du travail en équipe.

***POSTE A POURVOIR EN JUIN 2017***

33 – TOULENNE

Contrat à durée indéterminée

EN LOT-ET-GARONNE

VIRAZEIL

Technicien de Maintenance Fioul, Gaz, Pompes à Chaleur,

Climatisation, énergie renouvelable (H/F) Rattaché(e)

à l’agence de Virazeil votre mission est de répondre aux attentes

de nos clients tant sur le plan technique que par l’entretien

d’une relation client de qualité en contribuant efficacement

à leur satisfaction. Vous Assurez : – La maintenance préventive

ainsi que le dépannage d’installation de chauffage central au fioul,

gaz ainsi que des pompes à chaleur et des climatisations,

– L’établissement de devis dans le respect des tarifs pratiqués

par la société, – La proposition et la vente de contrats d’entretien,

– La réalisation et encaissement de factures,

- Le conseil et la proposition de solutions efficientes auprès

de notre clientèle dans une logique constante d’amélioration

et de performances énergétiques,

- La remontée de vos interventions et de dysfonctionnements,

Contrat à durée indéterminée

39H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1691.00 Euros à 2000.00 euros sur 12 mois

MIRAMONT DE GUYENNE

Nous recherchons 2 serveurs/serveuses pour travailler

au sein d’une brasserie. Vous interviendrez pour le service

en salle ainsi qu’au bar pendant la saison estivale (juillet/août).

Un poste est à pourvoir à temps partiel (24h par semaine)

et un poste à temps plein (35h)

Contrat à durée déterminée 2 mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros

Expérience exigée de 2 ans en service

MARMANDE

Dans le cadre d’une enseigne de reprise et vente de produits

d’occasions, vous serez en charge de l’accueil et du conseil

de clientèle sur des produits de téléphonie mais également

sur des produits informatiques (ordinateurs, logiciels,

jeux vidéos..). Vous pourrez être amené à prendre

en charge les tests de produits. Vous avez impérativement

une bonne connaissance des produits multimédia.

Contrat à durée déterminée 4 mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros

Débutant accepté

MARMANDE

Vous avez une expérience dans l’imprimerie.

Vous travaillez sur une machine SLEXO ou OFFSET.

Vous imprimez des étiquettes pour des bouteilles

de vin ou pour des produits en agroalimentaire.

Contrat à durée indéterminée

39H Horaires normaux

Salaire : selon compétences

Expérience exigée de 1 an