ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 30 août, en Sud Gironde et en Lot-et-Garonne

EN SUD GIRONDE

Missions:

– Assurer le contrôle des matières premières

– Enregistrer les contrôles sur papier ou sur ordinateur

– Préparer des recettes de purées de fruits par pompage en cuves

– Respecter les règles de sécurité et d’hygiène en production

– Nettoyer la zone de préparation (lavage et évacuations des déchets)

– Travailler en collaboration avec les chefs d’équipe

– Diverses missions en rapport avec le poste.

Travail en 2X8 : 3h45 à 12h15 ou 9h30 à 18h00.

Contrat à durée indéterminée Débutant accepté

MONSÉGUR

2 postes dont un en contrat d’apprentissage

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

EN LOT-ET-GARONNE

* balayage et ménage général

* nettoyage des sols selon les protocoles adaptés

* sanitaires

* préparation des locaux pour les locations (cuisine traiteur et salle)

* dépoussiérage des pièces de la collection muséale

* vitrerie (à hauteur de personne)

- Aide à l’entretien des divers bâtiments communaux

(balayage, ménage, sanitaires, vitres, )

Contrat d’accompagnement dans l’emploi réservé aux personnes éligibles.

Vous aurez à effectuer la taille de vignes et d’arbres fruitiers.

Vous devez impérativement être expérimenté

dans ces deux domaines (2 saisons minimum),

et posséder un véhicule pour vous déplacer sur les parcelles.

**URGENT**

CDD 4 MOIS

MARMANDE

Nous recherchons un chef de ligne de production d’assemblage

de modules bois (H/F)

Vos missions seront les suivantes :

- Enregistrer et valider et anticiper les absences de personnel

- Veiller à la répartition du personnel sur les différents postes

- Organiser le travail de la ligne de production

- Favoriser et travailler la polyvalence des différents postes

- Former les nouveaux arrivants et organiser la formation

- Être un référent support pour les opérateurs

- Faire la liaison entre les différents opérateurs et services support

- Être source de proposition

- Être garant de la qualité du produit fini

- Faire appliquer les procédures de fabrication

- Veiller au respect des consignes de sécurité sur les postes

- Savoir rendre compte de l’état d’avancement de la production

à son supérieur hiérarchique

CDI

FAUILLET

Nous recherchons un commis/une commise de cuisine.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Préparation des entrées et desserts.

- Dressage des assiettes au poste froid.

- Plonge, désinfection, nettoyage des plans de travail.

CDD 15 jours

Le contrôleur de gestion sera chargé notamment de :

- réaliser un audit des procédures de comptabilité, gestion,

- mettre à jour et améliorer les procédures existantes,

- assurer le contrôle de gestion.

Le périmètre d’intervention concerne 6 entreprises

appartenant à des secteurs d’activité différents.

Des déplacements sur le département du Lot-et-Garonne sont à prévoir.

Contrat de professionnalisation 12 mois

MARMANDE