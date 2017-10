ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 3 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

061LFRZ – Technicien qualité (H/F)

Sous l’autorité du Responsable R&D et Qualité,

vous participez activement à la conduite de la politique Qualité

validée par la direction générale. Personne de terrain, vous êtes

un acteur important du développement de la Qualité

auprès des services de production et des services annexes.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Analyse de la non qualité usine sur les différentes gammes

de produits fabriqués et gestion de l’aspect documentaire

du système qualité usine.

- La gestion et l’analyse de l’information ainsi que l’exploitation

et la mise en forme des données qualité seront de votre ressort.

- Mission d’audits de contrôle sur les matières premières,

les instruments de mesure / de contrôle, les produits

en cours de fabrication ou finis et sur les process.

- Animation de réunions d’amélioration continue

sur les problématiques identifiées.

- Participation à l’industrialisation, au développement

et à l’optimisation de procédés de fabrication nouveaux ou existants.

Bac+2 ou équivalent Qualité exigé

TONNEINS

Vous allez récupérer la marchandise dans le 24

(carcasses de porcs). Vous livrez chez les clients

situés dans le 47 et le 33.

Vous faites les chargements et les déchargements.

Une fois par semaine vous conduisez une bétaillère

pour amener les cochons à l’abattoir.

Possibilité à moyen terme d’augmenter le temps de

travail sur l’exploitation agricole (conduite de tracteur…)

PERMIS C ET FIMO OBLIGATOIRES

GONTAUD DE NOGARET

Vous serez en charge du nettoyage des chambres

et des parties communes (salle de restaurant / toilettes)

Vous interviendrez pour le service des repas le midi

uniquement du dimanche au vendredi. jamais le samedi,

jamais le soir.

Horaires dimanche de 11 h à 17 h 30, lundi 12 h à 15 h 30,

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 15 h 30.

Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement

en dehors des heures du service.

Débutant accepté

CDI

SEYCHES

Vous sélectionnez les viandes, mettez en œuvre leur transformation

(désossage, dégraissage, découpe…) et leur conservation.

Vous assurez la présentation marchande des produits

(mise en scène, clarté de la présentation, des prix et de l’information…)

en respectant la réglementation spécifique à votre rayon (traçabilité, étiquetage…).

Vous préparez les commandes clients (carpaccio, côtes de bœuf…).

Vous veillez au respect des procédures et des règles d’hygiène et de qualité.

CDI

CASTELJALOUX