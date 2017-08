ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 29 août

EN SUD GIRONDE

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

Vous intervenez au sein d’une équipe en place du lundi au vendredi

pour poser : les appareils sanitaires (WC, lavabo, baignoire, douche,

robinetterie, évier), les cumulus, les alimentations EF et EC y compris

colonnes d’eau montantes, les évacuations PVC et colonnes d’ EU-EV,

les chaudières, les radiateurs , les planchers chauffants ou encore

les pieuvres hydrauliques.

Vous êtes en mesure d’assurer les actions de dépannage

et de remplacement de pièces sur chaudières et cumulus.

Vous savez travailler la plomberie multicouche, le cuivre,

le PVC pression…

Vous intervenez dans des travaux de rénovation et dans le neuf

sur des chantiers situés en Sud Gironde, Bordeaux et CUB.

Départ le matin depuis l’entreprise pour prise de véhicule de société

rendu en fin de journée.

Autonome, rigoureux(se), respectueux(se) des règles et consignes

de sécurité, votre sens du relationnel auprès des clients est également reconnu.

Travail en hauteur à prévoir.

Contrat à durée indéterminée

39H Horaires normaux / 8h-12h/13h-17h Vendredi 16h

Débutant accepté

CAP, BEP Exigé en Plomberie

Permis B – Véhicule léger exigé

SAUTERNES

Vous interviendrez en qualité de préparateur en pharmacie.

Vos missions :

- Accueillir, servir et conseiller les clients

- Commander et gérer les stocks

- Entretien du lieu de vente

Vous devez impérativement être titulaire du diplôme

de préparateur en pharmacie.

Vos jours d’activité : du lundi au samedi

Idéalement vous maitrisez le logiciel LGPI.

***** Recrutement Urgent ******

Contrat à durée déterminée – 12 Mois

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Vous interviendrez en qualité de Conducteur

de machine à vendanger.

Vous devez impérativement avoir une première

expérience en conduite de machine à vendanger.

Le contrat de travail pourra être prolongé selon l’activité.

******** Recrutement Urgent *********

SOUSSAC

Vous interviendrez en qualité de Patissier / Patissiere Tourier (H/F)

pour rejoindre notre équipe sur le magasin situé à Toulenne.

Nous vous proposons un contrat en CDI à temps plein

avec 1 à 2 jours de repos par semaine.

Vous avez au moins une expérience au sein de la boulangerie pâtisserie.

Vous êtes détenteur du CAP Pâtissier.

Vous avez le sens de la satisfaction des clients, êtes rigoureux

dans votre travail et vous respectez les règles d’hygiène et de sécurité.

Salaire : 1650€ NET

*** POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

LANGON

Vous serez référent(e) et responsable d’un groupe d’enfants.

Vous veillerez à la sécurité, au bien-être et au bon développement

moteur et affectif de l’enfant.

Vous répondrez aux besoins quotidiens de l’enfant

(soins d’hygiène, accompagnement des repas et de l’endormissement…)

et guiderez progressivement l’enfant vers l’autonomie.

Vous assurerez l’hygiène de l’environnement immédiat de l’enfant.

Membre de l’équipe accueillante, vous participerez à la mise en œuvre

du projet éducatif de l’établissement.

Vous accompagnerez également les parents dans un partenariat éducatif.

En lien avec l’Educatrice de Jeunes Enfants, vous organiserez l’espace

de jeu et animerez des ateliers d’éveil, dans le respect du rythme

et des compétences de l’enfant.

TOULENNE

EN LOT-ET-GARONNE

Vous devrez avant tout faire preuve d’une grande disponibilité

(travail l’été, parfois de nuit et parfois le samedi;

en horaires tournants et variables) et d’adaptabilité (changement d’ateliers).

Il est important aussi de maîtriser suffisamment la lecture et l’écriture

du français pour tenir les documents de traçabilité et de contrôle qualité

continu mais le poste est ouvert à tout profil de débutant quel qu’ait été

votre parcours. Une formation qualifiante vous sera dispensée

avant que commencent les missions.

Le respect rigoureux des consignes est indispensable et notamment

en ce qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité

en vigueur dans les industries agro-alimentaires.

Débutants

MARMANDE et ses environs

Recherchons 1 maître-nageur sauveteur (H/F),

titulaire du Brevet d’État d’Éducateur Sportif aux activités

de la natation (BEESAN) ou BP JEPS Activités Aquatiques et Natation.

Diplôme en cours de validité obligatoire.

Surveillance des installations et animation de cours d’aquagym.

Possibilité de délivrer des cours de natation (sous conditions).

Débutant accepté

Logement possible

CASTELJALOUX

Vous réalisez des pains et pains spéciaux.

Repos le dimanche et un autre jour dans la semaine.

Débutant accepté si qualifié (CAP)

CASTELJALOUX

Notre Cabinet d’experts comptables de 17 personnes,

situé à Marmande recherche pour son accueil et sa gestion administrative

une secrétaire. LE POSTE: Rattaché aux Experts Comptable,

vous prendrez en charge les missions suivantes :

- Accueil physique et téléphonique des clients, prospects

et autres partenaires ; Rédaction de courriers ;

Transmission des communications internes et externes ;

Assistance administrative et sur les achats de fonctionnement ;

Tenue et assistance sur les dossiers juridiques (Assemblées Générales,

dépôts au greffe, ) ; Montage et suivi des plaquettes et rapports

d’expertise-comptable, commissariat aux comptes et de conseil ;

Assistance et suivi pour la mise en place et signature des lettres

et/ou avenants de missions ; Préparation des lettres de missions ;

Participation à la mise en place d’une démarche qualité ;

Suivi des formations et de leurs prises en charge.

CDI – 39H -tickets restaurant – mutuelle

PROFIL: BAC+2, 2 ans d’expérience à un poste similaire.

MARMANDE

Vous gérez la facturation du tiers payant des ordonnances pour les EHPAD.

Vous délivrez les médicaments au comptoir.

Vous réalisez les préparations magistrales et conseillez en orthopédie.

Débutant accepté si brevet de préparateur pharmacie

CDI temps plein

MIRAMONT DE GUYENNE

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef,

vous interviendrez pour la préparation et le dressage des mets.

Vous aurez deux jours de repos dans la semaine déterminée

par les horaires d’ouverture du restaurant.

Poste urgent, à pourvoir très rapidement.

Débutant accepté si qualifié (CAP CUISINE)

CASTELJALOUX