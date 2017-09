ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 26 septembre

EN SUD GIRONDE

Sous la responsabilité du responsable commercial,

vous assurerez la commercialisation des produits proposés

à la vente en application des accords conclus avec les clients

qui lui sont affectés dans le cadre des objectifs et des procédures

définis par la Direction commerciale.

Dans le cadre du développement de l’activité restauration commerciale :

- Gestion du portefeuille client : s’adapter aux besoins clients,

gestion administrative liée à la vente …

- Avoir une écoute active permanente avec son client.

- Répondre à sa demande.

- Être force de proposition sur opportunités, nouveaux produits …

- Négocier les prix, les quantités, les conditions de livraisons et autres services.

- Conclure la vente.

- Saisir la commande

- Régler les litiges éventuels.

- Gestion des avoirs

Vous serez également en relation de collaboration

avec les achats, l’entrepôt, le transport, la comptabilité.

LANGON

Dans le cadre d’une FORMATION rémunérée par Pôle Emploi

(préparation Opérationnelle Collective à l’Emploi) et financée par le FAFSEA,

vous préparerez la formation d’Agent Paysagiste du 13 Novembre 2017

au 14 Février 2018 soit 399 heures.

266 heures en centre de formation et 133 heures en entreprises (stages).

Restauration possible à la MFR

***Des aides financières peuvent être allouées selon votre situation

et les critères en vigueur***

Travaux d’entretien de l’espace paysager :

- Taille des végétaux ornementaux

- Gestion des espaces enherbés

- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère :

- Les travaux de plantations

- Installation des végétaux herbacés

CERTIPHYTO et initiation à la conduite d’engin

de terrassement MINI PELLE.

LA SAUVE

Vous travaillez dans le cadre des vendanges 2017

(5 postes à pourvoir, ni nourris, ni logés)

- 1 poste de porteur (expérience souhaitée)

- 4 postes de coupeurs sachant impérativement trier

(vendanges par tries successives)

Les parcelles viticoles sont situées sur Saint-Maixant

***** RECRUTEMENT URGENT *****

Vous couperez le raisin pour une propriété viticole.

Vous avez dans l’idéal une saison d’expérience dans la coupe.

***20 postes à pourvoir pour le 26 septembre 2017 ***URGENT***

Le repas du midi est fourni/ pas de logement possible.

PREIGNAC

Au sein d’une imprimerie, vous effectuez le stockage des marchandises.

Vous travaillez de façon autonome.

Des compétences en bureautique sont nécessaire.

************** POSTE URGENT *********

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Vous effectuez les soins d’hygiène corporelle,

de confort et de prévention auprès de personnes

en situation de handicap moteur.

Vous aidez la personne dans les gestes de la vie quotidienne.

Vous surveillez l’état général du résident.

Travail en équipe pluridisciplinaire.

Vous avez déjà une expérience significative

en établissement médico-social.

Poste de nuit. Travail le week-end par roulements.

TONNEINS

Recherche une/e vendeur/se en rayon boucherie charcuterie.

Vous êtes en capacité de conseiller des clients, servir de la viande

et la trancher si besoin. Vous avez déjà une expérience

dans un rayon boucherie ou charcuterie.

CLAIRAC

Poste qui nécessite une bonne acuité visuelle et le sens

de la précision pour surveiller le passage des planches

sur une ligne de transformation du bois (tri des planches).

Savoir travailler en équipe.

Horaires : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h et le vendredi : 8 h à 12 h

Avoir une connaissance du secteur bois serait un +

Formation en interne prévue avant le recrutement.

SECTEUR CASTELJALOUX

Mission : chargé de la réception, de l’expédition

et du stockage des céréales sur la plateforme.

Connaître le système de production agricole des cultures céréales.

Etre capable de renseigner les clients agriculteurs

sur l’origine des éventuels problèmes de qualité des marchandises

livrées sur la plateforme de collecte ;

Etre en mesure tenir une conservation technique clients,

Etablir les bons de réception et d’expédition,

Réaliser des analyses d’échantillonnage d’humidité,

de poids spécifiques, d’impuretés et de protéines,

Assurer la manutention des céréales à l’aide d’un chargeur télescopique,

La connaissance du logiciel informatique ATYS est un plus.

Titulaire du CACES 9 exigé.

SAINTE BAZEILLE

Vous assurerez les révisions, géométrie,

recherche panne avec usage du banc de diagnostic.

Mise à niveau par des stages constructeur.

Atelier ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.

CDI

MIRAMONT-DE-GUYENNE