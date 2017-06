ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 20 juin

EN SUD GIRONDE

Vous travaillez dans une propriété viticole en tant

que conducteur de tracteur (catégorie E ou F).

Vous réaliserez différents mécaniques dont l’écimage.

Vous êtes impérativement expérimenté/e car vous travaillez de façon autonome.

Vous avez le sens du travail en équipe, des responsabilités et vous êtes polyvalent;

Salaire négociable en fonction de vos compétences.

Votre poste pourra être pérennisé à l’issue de votre contrat.

*** RECRUTEMENT IMMEDIAT ET URGENT***

Ste Croix du Mont et St André du Bois

Vous serez en charge de surveiller un groupe d’enfants (12 enfants)

au moment de la baignade sur la plage de Vendays -Montalivet

et au lac d’Hourtin. Vous êtes impérativement titulaire du

Surveillant de Baignade minimum.

Vous travaillerez du mardi 11/07/2017 au mercredi 12/07/2017 de 14h à 16h30.

33 – VENDAYS MONTALIVET

Vous réalisez manuellement le levage et ébourgeonnage.

Poste ni logé, ni nourri.

3 à 4 personnes

Aucune possibilité de stationnement sur l’exploitation.

L’employeur n’assure pas le transport entre les parcelles.

***RECRUTEMENT IMMEDIAT***

MAZERES

Vous interviendrez en qualité en qualité d’ouvrier / ouvrière

viticole pour une exploitation viticole, Grand Cru Classé de Sauternes,

Vous devez maîtriser la taille de vigne et l’ensemble des travaux de la vigne.

Vous gérerez aussi les travaux mécanisés (conduite de tracteurs)

2 postes sont à pourvoir.

SAUTERNES

Intégré(e) dans une équipe de 4 personnes,

le poste de fleuriste proposé est polyvalent :

traitement des arrivages, réalisation des bouquets

et compositions, entretien du magasin, livraison,

vente, Interflora, ouverture/fermeture.

Le magasin est ouvert tous les jours de 8h30 à 20h,

fermé le dimanche après-midi sauf jours de fêtes.

DIPLOME DE FLEURISTE INDISPENSABLE

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Dans le cadre d’un surcroît d’activité,

nous vous confions l’installation et le dépannage

de machines de métiers de bouche.

Vous travaillez à l’atelier et vous vous rendez sur les

chantiers, situés dans un rayon de 100 km maximum,

avec le véhicule de société.

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

CAP, BEP ou équivalent Electromécanique exigé

ou électrotechnique ou électricité

Débutant accepté

MARMANDE

Vous travaillerez au sein d’une boucherie

charcuterie traditionnelle.

Vos missions seront les suivantes :

- Participation à la réalisation de plats cuisinés

en collaboration avec le responsable de la charcuterie.

- Disposition des produits sur le lieu de vente

- Conseil aux clients et service des clients

- Nettoyage des locaux, du plan de travail

et des ustensiles de cuisine.

Vous travaillerez du mardi au samedi.

Contrat à durée déterminée 3 mois

Expérience exigée au moins 1 an poste similaire ou cuisine

CAP, BEP ou équivalent Cuisine souhaité

LE MAS D’AGENAIS

Dans le cadre d’un remplacement de congé pour le mois d’août.

Vous intervenez au domicile des particuliers (personnes âgées)

sur un secteur de Tonneins à Samazan.

Vous aidez les personnes dans les gestes de la vie quotidienne

notamment pour la prise des repas, le ménage et le repassage.

Frais de déplacement pris en charge.

Débutant accepté

Contrat à durée déterminée 1 mois

LE MAS D AGENAIS

Dans le cadre d’un remplacement de congé

pour le mois d’août. Vous intervenez au domicile

des particuliers (personnes âgées) sur un secteur de Tonneins à Samazan.

Vous aidez les personnes dans les gestes de la vie quotidienne

notamment pour la toilette et la prise des repas.

Vous pouvez être amené à réaliser des tâches ménagères.

Vous possédez impérativement le diplôme d’auxiliaire de vie.

Frais de déplacement pris en charge.

Contrat à durée déterminée – 1 mois

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Auxiliaire vie sociale exigé

LE MAS D AGENAIS

Au départ de Casteljaloux,

vous conduirez des ensembles plateaux avec remorque de 44T.

Autonome, vous êtes apte à réaliser un 1er diagnostic

pertinent en cas de panne afin de faciliter les opérations de dépannage.

Postes ZONE COURTE et ZONES GRAND REGIONAL (avec ou sans découché)

Permis EC et FIMO/FCO à jour obligatoires

CDI et CDD

Débutants acceptés

CASTELJALOUX

Relevage, épamprage, égourmandage des vignes.

Poste à pourvoir immédiatement et pour une durée

de 4 à 6 semaines selon conditions climatiques.

Une expérience des travaux agricoles et une habitude

des travaux de plein air au soleil est vivement souhaitée.

4 POSTES A POURVOIR URGENT

Contrat travail saisonnier 1 mois

Expérience exigée au moins 3 mois secteur agricole

ST JEAN DE DURAS