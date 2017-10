ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 17 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Décharger et répartir les matériaux sur les zones

de stockage ou de montage

Assembler au sol des éléments de structures métalliques

Installer les éléments de structures métalliques

Fixer les éléments de structures métalliques

entre eux ou sur un support

Réaliser l’isolation et l’étanchéité de la toiture, terrasse

Poser et fixer des tuyaux de descente, des gouttières

pour l’évacuation de l’eau pluviale

Vous serez amené à conduire le véhicule léger de l’entreprise

pour accéder aux chantiers et y acheminer le matériel.

Mission intérimaire

47 – MARMANDE

Nous recherchons des agents de conditionnement (H/F)

pour la saison kiwi.

Votre mission sera d’effectuer le tri et l’emballage

sur une chaine de conditionnement.

Position debout toute la journée.

Expérience conditionnement fruits

Saison agricole 2 mois

47- Secteur marmandais

Vous serez chargé de développer et d’assurer la vente de pièces de rechange

et d’accessoires poids lourds ainsi que de produits et de services

auprès de nos clients transporteurs.

_ Prospection et fidélisation de la clientèle

_ Assurer le suivi des commandes et des livraisons

_ Vendre des solutions adaptées aux besoins de vos différents interlocuteurs

_ Mettre en place une organisation et un pilotage adapté de votre business

_ Être un référent pour le magasin et l’atelier

De formation commerciale vous êtes une personne de terrain et avez

idéalement une expérience dans le domaine de la pièces de rechange

mécanique (auto, PL, BTP, Marine, Engins de manutention, etc.)

Véhicule utilitaire, téléphone portable et iPad fournis.

CDI 40H

MARMANDE

Dans le cadre d’une brasserie traditionnelle proposant une cuisine maison,

vous préparerez un CAP Cuisine en deux ans. Le rythme d’alternance

est de 3 semaines dans le restaurant pour une semaine au centre

de formation. Le centre de formation des apprentis est à Agen.

Vous n’aurez que les repas du déjeuner du lundi au samedi

à assurer (pas de travail en soirée ni le dimanche).

Il n’est pas requis d’expérience mais uniquement la passion

de cuisiner et la motivation pour apprendre un métier exigeant.

Débutant accepté

Apprentissage 24 mois

47 – TONNEINS

Vous serez en charge du nettoyage des chambres et des parties communes.

Vous travaillez de 10H à 14H (modulation horaire) à préciser avec l’employeur.

Débutant accepté

24H hebdo sur 6 jours/semaine

47 – MARMANDE