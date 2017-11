ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 14 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

Déploiement réseaux cuivre et fibre sur 47, 33 et 24

Vous :

Prenez connaissance, des dossiers de projet d’aménagement de réseau.

Prenez en charge la totalité des actions nécessaires à leur réalisation :

études, négociation, propositions techniques et économiques,

coordination et suivi des travaux.

Contrôlez le bon déroulement des dossiers en cours.

Allez sur place pour vérifier l’état et la présence de l’existant:

poteau, chambre, fourreau disponible.

Étudiez différents scénario et négociez,

avec les prestataires, les solutions techno-économiques

dans une recherche d’optimisation pour l’entreprise.

Suivez l’avancement technique et économique du chantier

Rédigez les comptes rendus de visite et réalisez la réception

des travaux et faites le bilan des chantiers : respect des coûts,

qualité de la doc remise.

Assurez le respect du plan de prévention des risques,

du process de production et des engagements

de chaque chantier Garantissez la MAJ des bases de données documentaire

CDI

DURAS

Vous êtes esthéticien (ne) de formation,

vous avez une expérience dans le poste d’au moins 2 ans,

alors rejoignez-nous !

Votre mission : – les soins visage et corps (Cellu M6)

- les épilations – l’accueil et le conseil clientèle en parfumerie

Poste urgent à pourvoir très rapidement.

CDD 6 mois

TONNEINS

Votre activité est le meulage et l’ébavurage de nos mobiliers avant peinture,

cela demande des gestes répétitifs et précis, d’accepter de travailler

dans une ambiance poussiéreuse avec un équipement approprié

Masque de Meulage individuel avec ventilation assistée, gant, bouchon d’oreille,

chaussure de sécurité. C’est un travail à poste ou vous utilisez

des outils électriques : meuleuse droite, meuleuse d’angle,

ainsi que des outils manuels: toile émeri, lime.

Ce travail demande d’être attentif et appliqué.

CDI

LAUZUN

Votre activité principale sera de l’emballage des chaises,

tabourets et tables. Ce poste requiert beaucoup de manutention,

être à l’aise avec l’informatique est un plus, une bonne mémorisation

des informations, (150 noms de client, des centaines de références

produits, des modes d’emballage différents par produits, …).

Être à l’écoute des consignes, avoir du bon sens, être impliqué,

être volontaire et avoir une capacité d’apprentissage sont les attitudes

qui vous permettront d’être efficace sur le poste de travail.

CDI

LAUZUN