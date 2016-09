Alerte Emploi : les offres à pourvoir

EN SUD GIRONDE

***Recrutement immédiat***

Vous êtes autonome sur ce poste.

Vous aidez le maçon qualifié sur les travaux de maçonnerie.

Chantiers Entre deux mers et Gironde. Départ sur Frontenac.

Expérience fortement conseillée.

Évolution salariale possible selon résultats.

Collaboration à long terme possible selon votre investissement dans l’entreprise.

FRONTENAC

Contrat à durée déterminée – 1 Mois 35h

Débutant accepté

Au sein d’une entreprise artisanale, vous êtes capable de réaliser en toute autonomie :

- la dépose des tuiles,

- le traçage des liteaux,

- la préparation, la répartition et la pose des tuiles ou plaques ondulées sur toits en grande hauteur (jusqu’à 10 mètres environ)

- la création et la pose de chéneaux en zinc, dalles et descentes (alu, zinc).

Vous travaillez sous la responsabilité du chef d’entreprise et intervenez sur des chantiers situés dans un rayon de 20 km autour de Langon. Les départs se font du dépôt, avec le véhicule de chantier.

***Poste à pourvoir immédiatement***

33 – LE PIAN-SUR-GARONNE+SUR CHANTIERS

CAP, BEP ou équivalent Couverture Exigé

En collaboration avec les équipes enseignantes, vous interviendrez sur trois écoles primaires situées à St-Macaire, St-Maixant et Verdelais. Vous disposez donc obligatoirement d’un moyen de locomotion vous permettant de vous déplacer sur ces établissements.

Après la classe, vous apporterez un soutien scolaire aux élèves en les accompagnant sur leurs devoirs.

Votre emploi du temps hebdomadaire consistera en 6 heures de face à face avec les enfants et 3 heures de préparation de vos interventions (une matinée). Vos horaires seront les suivants :

- lundi, mardi et jeudi de 17h00 à 18h30

- le vendredi de 16h00 à 18h30

Grâce à vos qualités relationnelles vous établirez une relation de confiance avec vos collègues, les enfants et leurs parents.

***** LE BAFA EST OBLIGATOIRE *****

VERDELAIS

EN LOT-ET-GARONNE

39h /semaine.

2 jours de repos consécutifs dans la semaine (travail le week-end)

Le poste consiste à préparer des plats chauds, froids et plonge.

Vous avez impérativement une expérience des plats chauds.

Pour postuler, veuillez-vous présenter avec votre CV, tous les jours en dehors des heures du service (éviter entre 11h30 et 14h00 et pas après 19h00).

Marmande / 47 / CDI

Possédant de bonnes notions de cuisine (et notamment la connaissance du HACCP) acquises soit par expérience soit au travers d’une formation vous tiendrez les postes de fabrication des pizzas et de préparation des plats cuisinés et sauces.

Selon vos compétences, une formation complémentaire spécifique pourra vous être délivrée en interne. Travaillant sur les services du déjeuner et/ou du dîner, vous aurez selon le planning à travailler en coupure ainsi que le weekend.

La durée de travail indicative peut être amenée à évoluer.

Pour candidater, se présenter avec un CV et une lettre de motivation, ou les envoyer par courriel à marmande@crescendo-restauration.fr

Marmande / CDI / 30H

Nous recherchons un maître/une maîtresse de maison d’enfants dans une maison d’enfants à caractère social.

Vous interviendrez sur le ménage, la préparation des repas, la gestion du linge de maison et des enfants.

CDI 35H Pujols