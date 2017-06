Alerte Emploi : les offres du mardi 13 juin

EN LOT-ET-GARONNE

Centrakor Tonneins propose un CDD de 7 mois pour un poste d’employé(e) de libre service Vos missions principales consisteront à la mise en rayon, conseil et service au client, encaissements, nettoyage et rangement de la surface de vente.

Expérience exigée 1 an

CDD 7 MOIS

TONNEINS

Entretien et embellissement des espaces verts de l’établissement (tonte, taille, plantation, désherbage) Aide ponctuelle à l’agent technique (électricité, plomberie, bricolage, etc) Poste mi temps: 2 journées de 7h+1 matinée de 3.5h

17 H 30 / HEBDO

CDD 1 MOIS A CLAIRAC

Au sein d’une structure familiale dotée d’un cadre verdoyant et d’une vue panoramique sur la vallée du lot, vous aurez comme mission : -le management des équipes dans un objectif d’excellence des soins, de motivation et de cohésion d’équipe -d’organiser les soins et gérer la coordination du travail de l’équipe soignante; -la gestion des relations avec les familles en lien avec la direction -la rédaction de protocoles et assurer le suivi -la planification d’actions de formation en faveur de l’équipe soignante

CDD 10 MOIS a CLAIRAC

35 H HEBDO

Débutant accepté

Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous assurez un certain nombre d’opérations sur les cultures de tomate sous serre : entretien des plantes, récolte, conditionnement. Pas d’expérience exigée mais qualités indispensables de sérieux, de motivation et intérêt pour le travail des plantes sous serres.

Contrat saisonnier 4 mois à Fauillet

Débutant/e accepté/e

A compter de septembre 2017 Directement rattaché au Chef de service Paye/GAP et au DRH, vous assurez l’élaboration des paies des salariés de l’entreprise et l’administration du personnel. MISSIONS : – La gestion de la paie : collecte les éléments variables de paie, établissement et contrôle des bulletins de paie, réalisation des déclarations de charges afférentes. – La gestion du personnel : suivi des temps, des congés, de la maladie et de la prévoyance, déclaration d’embauche, liaison avec les organismes extérieurs, réponses aux demandes, gestion des dossiers. COMPÉTENCES ATTENDUES : Disponibilité, écoute, technicité, rigueur, esprit d’équipe et sens des responsabilités sont les atouts indispensables pour cette fonction, au sein d’un siège à taille humaine, dans un esprit dynamique.

CDI ESCASSEFORT

BAC + 2 MINIMUM EXIGE

Expérience exigée entre 5 et 10 ans sur ce type de poste

Vous interviendrez sur l’ensemble des travaux en vert sur des parcelles situées sur Mauriac et les alentours.

Poste ni logé, ni nourri.

***EMBAUCHE IMMÉDIATE***

33 – MAURIAC

Vous interviendrez en qualité d’Électricien / Électricienne du bâtiment pour une PME spécialisée en électricité du bâtiment sur des logements neufs ou en rénovations,

Vos missions :

- Réaliser entièrement l’installation électrique d’une maison individuelle

- Câblage courant faible

- Pose et raccordement d’appareillage

- Pose et raccordement d’un tableau électrique

Profil recherché :

- Personne autonome, rigoureuse et sérieuse

- Minimum 1 année d’expérience dans la maison individuelle

- Cursus scolaire en électricité

- Permis B

Contrat proposé :

- Prise de poste immédiate

- 39 heures

- Salaire en fonction de l’expérience

- Paniers repas et véhicule de service

- Prise de poste au dépôt situé à Arbanats

Sous la responsabilité du directeur d’un club de sport, vous gérerez les commandes et les stocks, vous accueillerez les clients extérieurs et les membres du club de sport. Vous coordonnerez également les actions commerciales du club.

Vous êtes une personne de terrain, vous avez le sens de l’initiative, du commerce et du travail en équipe.

Vous travaillerez certains week-end en fonction du planning défini. Vous serez annualisé,: de mars à novembre période de forte activité/ activité réduite de décembre à février.

***Poste disponible immédiatement ***

33 – SAINT PARDON DE CONQUES