ALERTE EMPLOI - Les offres du lundi 2 octobre

EN SUD GIRONDE

Sous la responsabilité du responsable commercial,

vous assurerez la commercialisation des produits proposés

à la vente en application des accords conclus avec les clients

qui lui sont affectés dans le cadre des objectifs

et des procédures définis par la Direction commerciale.

Dans le cadre du développement de l’activité restauration

commerciale :

- Gestion du portefeuille client : s’adapter aux besoins

clients, gestion administrative liée à la vente …

- Avoir une écoute active permanente avec son client.

- Répondre à sa demande.

- Être force de proposition sur opportunités,

nouveaux produits …

- Négocier les prix, les quantités, les conditions

de livraisons et autres services.

- Conclure la vente.

- Saisir la commande

- Régler les litiges éventuels.

- Gestion des avoirs

Vous serez également en relation de collaboration

avec les achats, l’entrepôt, le transport, la comptabilité.

LANGON

Dans le cadre d’une FORMATION rémunérée par Pôle Emploi

(préparation Opérationnelle Collective à l’Emploi) et financée

par le FAFSEA, vous préparerez la formation d’Agent Paysagiste

du 13 Novembre 2017 au 14 Février 2018 soit 399 heures.

266 heures en centre de formation et 133 heures en entreprises (stages).

Restauration possible à la MFR

***Des aides financières peuvent être allouées

selon votre situation et les critères en vigueur***

Travaux d’entretien de l’espace paysager :

- Taille des végétaux ornementaux

- Gestion des espaces enherbés

- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère :

- Les travaux de plantations

- Installation des végétaux herbacés

CERTIPHYTO et initiation à la conduite d’engin

de terrassement MINI PELLE.

LA SAUVE

Au sein d’une entreprise horticole, vous aurez en charge le chargement,

la livraison et le déchargement chez les clients.

dans le grand sud ouest nouvelle Aquitaine

***FIMO + permis C exigés***

CDD du 10.10.2017 au 30.10.2017

Un prestataire viticole recherche 30 coupeurs

pour vendanger du raisins rouge.

Le lieu de rendez vous est prévu au 25 rue des frères Blancard à Langon, à 6h 45,

le transport sur le lieu de travail est assuré par l’entreprise et le matériel est fourni.

*** Postes à pourvoir au 28 septembre 2017***

Contrat prolongé en cas de besoin du prestataire.

ENVIRONS DE LANGON

Contrat à durée indéterminée

LA REOLE

EN LOT-ET-GARONNE

Dans le cadre d’un restaurant de cuisine traditionnelle,

vous assurerez le service en salle. Formé au métier

ou expérimenté, vous avez le sens de l’accueil et le goût

de la relation de service. Des notions d’anglais sont souhaitées

car une grande part de la clientèle de langue anglaise s’exprime

peu ou pas en français.

Hors saison l’établissement est fermé le jeudi

(repos hebdomadaire), ainsi que les dimanche,

lundi et mardi soirs.

Expérience en service de restauration

CDI 39h

DURAS

Dans le cadre d’un restaurant de cuisine traditionnelle,

vous assisterez le chef de cuisine pour la mise en place,

l’entretien et la partie froide principalement.

Si une première approche de la cuisine sera un plus apprécié,

le poste est accessible à une personne débutante motivée

pour apprendre les gestes professionnels et respecter

les règles d’hygiène et de sécurité liées à cette activité.

Hors saison l’établissement est fermé le jeudi(repos hebdomadaire),

ainsi que les dimanche, lundi et mardi soirs.

Débutant accepté

CDI 39h

DURAS

Vous serez en charge du nettoyage des chambres

et des parties communes (salle de restaurant / toilettes)

Vous interviendrez pour le service des repas le midi

uniquement du dimanche au vendredi.

Jamais le samedi, jamais le soir.

Horaires dimanche de 11 h à 17 h 30, lundi 12 h à 15 h 30,

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 15 h 30.

Pour postuler, vous pouvez contacter l’employeur

au numéro suivant : 0553836011 ou vous présenter

directement en dehors des heures du service.

Débutant accepté / CDI 30H

SEYCHES

Vous sélectionnez les viandes, mettez en œuvre

leur transformation (désossage, dégraissage, découpe…)

et leur conservation. Vous assurez la présentation marchande

des produits (mise en scène, clarté de la présentation,

des prix et de l’information…) en respectant la réglementation

spécifique à votre rayon (traçabilité, étiquetage…).

Vous préparez les commandes clients (carpaccio, côtes de bœuf…).

Vous veillez au respect des procédures et des règles d’hygiène et de qualité.

CDI 36H45 / 2 ans d’expérience

CASTELJALOUX