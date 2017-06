Alerte Emploi : les offres du lundi 19 juin

Vous travaillez pour une entreprise de prestations viticoles sur des parcelles de vignes situées à Langon.

Vous effectuez les travaux en verts.

****Plusieurs postes sont à pourvoir de façon urgente ****

Le contrat pourra être prolongé selon l’activité.

LANGON

Vous effectuez les travaux en vert = épamprage, levage, effeuillage…etc

Vous devez vous rendre à Barsac et vous bénéficiez d’un transport en minibus aller/retour pour travailler sur la commune de Léognan.

Pas de logement possible.

Téléphoner UNIQUEMENT entre 8 heures et 17 heures

Une dizaine de postes sont à pourvoir immédiatement.

**** RECRUTEMENT IMMEDIAT******

LEOGNAN

Pour une exploitation viticole de l’Entre Deux Mers et sur les directives du propriétaire vous réaliserez les travaux courants du vignoble (taille, travaux en vert …), la conduite de tracteur et les traitements.

Vous aiderez également ponctuellement au chai.

2 postes sont à pourvoir.

Vous travaillez en toute autonomie.

***EMBAUCHE IMMÉDIATE***

33 – ESCOUSSANS

Dans le cadre du développement de l’entreprise, vous travaillerez en toute autonomie au sein de l’atelier de la menuiserie principalement en bois (fenêtres, portes, plinthes, parquet , portes fenêtres, placards).

Prise de poste immédiate.

PELLEGRUE