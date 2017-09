Alerte Emploi : les offres du lundi 18 septembre

EN SUD-GIRONDE

ST BRICE

Vous travaillerez sur des chantiers neufs et rénovation principalement auprès de particuliers sur le département de la Gironde.

Vos missions planchers chauffants, radiateurs, sanitaires.

Vous serez amené/e à évoluer sur la pose de sanitaires,la maintenance des chaudières / pompes à chaleurs / climatisations, grâce à des formations en interne et externe.

Vous partirez avec le véhicule de société sur les chantiers depuis le dépôt à Saint Brice.

Vous êtes consciencieux (se), êtes doté(e) d’un bon relationnel.

RECRUTEMENT IMMEDIAT

• D P CHAUFFAGE

• Coordonnées : 0760096149

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation, Vous interviendrez en qualité de tractoriste viticole.

Vous utiliserez un tracteur interligne pour : les travaux de sols, le broyage des sarments, les traitements, le rognage, l’effeuillage, la tonte et le désherbage. Idéalement vous possédez le Certiphyto.

Vous n’aurez pas les réglages à effectuer ni l’attelage ou le dételage (actions faites par le responsable d’exploitation)

Vous interviendrez en renfort au chai sous la responsabilité du maitre de chai et sur certaines tâches manuelles : taille en guyot simple (sécateur électrique, gants et lunettes fournis), descente des sarments, sécaillage, épamprage et levage.

Vous devez impérativement avoir déjà conduit un tracteur et avoir travaillé en équipe.

Si vous ne maitrisez pas l’ensemble des compétences, une adaptation au poste pourra être mise en place.

La rémunération sera basée sur la catégorie E de la convention collective viticole + primes.

LANGON

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 Mois – 1ere expérience en conduite tracteur

Permis B – Véhicule léger Exigé

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation, Vous interviendrez en qualité de Tailleur / Tailleuse de vigne.

Vous devez impérativement avoir de l’expérience sur cette façon et être autonome.

La rémunération sera basée sur la catégorie C de la convention collective viticole + primes.

Le contrat de travail pourra être prolongé sur les façons en vert.

LANGON

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 An(s)

060RLRC

Vendangeur / Vendangeuse

Vous interviendrez en qualité de Vendangeur / Vendangeuse pour une propriété viticole de Barsac (33).

Les débutants sont acceptés.

**** Recrutement Urgent *****

BARSAC

Contrat travail saisonnier – 10 Jour(s)

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Enseigne de bricolage de 550 personnes, au sein d’un groupe de distribution indépendant (950 collaborateurs), recrute pour son futur magasin TRIDOME de Marmande (47) :

1 Chef de Secteur Aménagement

1 Chef de Secteur Décoration

Fonctions : Rattaché au Directeur du Magasin, vous aurez en charge la gestion, l’organisation et l’approvisionnement de votre secteur. Vous animerez et coordonnerez l’activité des salariés placés sous votre autorité et serez responsable de vos résultats.

Après une période d’intégration au sein de notre groupe, vous serez chargé dans un premier temps d’assurer l’implantation de votre secteur et la conduite de vos équipes dans le cadre de la prochaine ouverture du nouveau magasin. Vous contribuerez à garantir la fidélisation de la clientèle par vos actions commerciales et managériales, suivant la politique générale de l’entreprise, afin d’optimiser les performances économiques de votre secteur.

Vous possédez des qualités de gestionnaire, de leadership.

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s) – Sur poste similaire

Enseigne de bricolage de 550 personnes, au sein d’un groupe de distribution indépendant (950 collaborateurs), recrute pour son futur magasin TRIDOME de Marmande (47) des hotes(ses) de caisses.

Vos principales missions :

- Assure l’encaissement des marchandises en application des procédures de caisse,

- Contribue à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle par la qualité de son accueil

- Participe à la lutte contre la démarque par sa vigilance.

5 postes sont à pourvoir sur des postes d’hotes(ses) de caisse à temps plein.

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 An(s) – Sur poste similaire

Vous serez responsable de votre caisse, vous avez un bon sens commercial et un bon relationnel. Vous êtes âgé au moins 18 ans et avez un casier judiciaire vierge. Vous avez une bonne aptitude au calcul mental. Les horaires sont tournants car vous travaillerez par roulements.

Une formation en interne est prévue.

Poste a pourvoir immédiatement. Vous pouvez transmettre votre CV par mail à l’adresse indiquée mais également par courrier : “Lac de Clarens” 47700 CASTELJALOUX . Vous pouvez également contacter M ALBUISSON au 05 53 64 87 00.

47 – CASTELJALOUX

Contrat à durée déterminée – 12 Mois

Débutant accepté

Agence indépendante du réseau leader du voyage dans la grande distribution : Voyages E. Leclerc (185 agences de voyages indépendantes sous enseigne situées dans les centres commerciaux E. Leclerc). Principal partenaire distributeur des plus grandes marques du Tour Operating. Sites B2B et B2C incluant l’ensemble de l’offre produits du marché Français. L’agence offre une large gamme de produits (séjours, circuits, croisières, voyages à la carte, courts-séjours, billetterie aérienne, etc….)

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 1 An(s)

Bac+2 ou équivalent Tourisme Souhaité

BTS TOURISME

Vous justifiez d’une expérience significative dans les métiers du bâtiment et d’une polyvalence de compétences pour enseigner les cours d’atelier auprès d’apprentis en CAP MBC (maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, plaquisterie, peinture, pose de revêtement…)

Compétences pédagogiques et rigueur administrative sont appréciées. Vous assurerez également le suivi des apprentis auprès des maîtres d’apprentissage en entreprises.

Diplôme bâtiment second œuvre exigé (minimum CAP)

CDI 35H

47 BOURGOUGNAGUE

Recherche ambulancier titulaire du Diplôme Etat Ambulancier

CDI 35H

47 MIRAMONT DE GUYENNE

Vous serez amené à travailler en toute autonomie afin d’assurer l’entretien courant des véhicules légers.

Vos missions principales seront l’entretien, la réparation des véhicules légers et des interventions de service rapide :

- distribution- climatisation- freinage- vidange- suspensions- embrayage

La capacité à établir un diagnostic à l’expliquer au client ainsi que de définir un procédé de réparation et à en rendre compte de manière méthodique et précise sera déterminante sur ce poste.

La participation aux actions de formation continue pour la mise à jour des connaissances et le développement des compétences sur les nouvelles technologies est également une exigence forte.

Expérience exigée

CDI 35H

47 MARMANDE