ALERTE EMPLOI - Les offres du lundi 16 octobre

Dans le cadre du changement de direction et de l’agrandissement

de l’entrepôt, la société SAINFRUIT constitue ses équipes en créant

des postes de préparateurs de commandes.

Vous serez êtes en charge de la préparation des commandes

de fruits et légumes à destination de clients professionnels

de la restauration et des collectivités.

Préparation avec des bons de commandes.

***PAS DE COMMANDE VOCALE***

Les chariots seront équipés d’informatique embarquée

pour scanner les produits listés sur des écrans.

Chaque salarié est intégré dans une équipe et bénéficier

d’un suivi d’activité personnalisé grâce à son coach.

Port de charges (de 6 à 25kg, moyenne de 11kg)

/Travail en environnement frais (8 à 12 degrés)

Travail le dimanche (1 sur 4).

CACES 1 obligatoire

MAZERES

Contrat à durée déterminée 3 mois

Missions principales en qualité d’Aide comptable :

- tenir les caisses journalières (remises espèces et chèques)

-effectuer les opérations comptables simples et courantes (codification,

vérification et saisie de factures, saisie des opérations simples et courantes

- réaliser les règlements des factures(dans portefeuille

informatique et préparation pour la banque )

- suivre les relances

Missions principales en qualité de comptable :

- contrôler les opérations comptables courantes

(justifier balances mensuelles clients et frs)

- préparer les écritures pour l’élaboration des états comptables

(participation aux travaux de fin d’exercice)

- assurer le suivi comptable des banques

(dont, état de rapprochement bancaire)

- effectuer les déclarations administratives.

Vous maîtrisez les outils de bureautique.

Au sein d’un établissement de restauration traditionnelle,

vous devrez gérer la cuisine en toute autonomie.

Vous utiliserez des produits frais et locaux,

vous travaillerez à l’ardoise pour des services d’environ 30 couverts.

Vous serez secondé par un aide de cuisine.

Contrat proposé en CDI avec une période d’essai renouvelable.

CDI / 39H / Duras / Exp au moins 3 ans

Dans le cadre d’un restaurant de cuisine traditionnelle,

vous assisterez le chef de cuisine pour la mise en place,

l’entretien et la partie froide principalement.

Si une première approche de la cuisine sera un plus apprécié,

le poste est accessible à une personne débutante motivée

pour apprendre les gestes professionnels et respecter

les règles d’hygiène et de sécurité liées à cette activité.

Hors saison l’établissement est fermé le jeudi (repos hebdomadaire),

ainsi que les dimanches, lundi et mardi soirs.

CDI / 39 H / Débutant accepté

DURAS

Dans le cadre d’un restaurant de cuisine traditionnelle,

vous assurerez le service en salle. Formé au métier ou expérimenté,

vous avez le sens de l’accueil et le goût de la relation de service.

Des notions d’anglais sont souhaitées car une grande part de la clientèle

de langue anglaise s’exprime peu ou pas en français.

Hors saison l’établissement est fermé le jeudi (repos hebdomadaire),

ainsi que les dimanches, lundi et mardi soirs.

CDI / 39 H / 6 m d’exp /

DURAS

Vous serez en charge du nettoyage des chambres

et des parties communes.

Vous travaillez de 10H à 14H (modulation horaire )

à préciser avec l’employeur.

CDD 6 m / 24H / / débutant accepté

MARMANDE

Vous assurez le façonnage, le pétrissage

et la cuisson du pain.

Vous travaillez du lundi au samedi 4h30 à 11h

ou de 6h à 14h ou de 14h à 20h30 en roulement à définir selon planning.

CDI / 35 H / Débutant accepté

MARMANDE