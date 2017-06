Alerte Emploi : les offres du lundi 12 juin

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons un(e) Coiffeur/se mixte polyvalent(e) autonome.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Accueillir le clientèle

- Réaliser un diagnostic

- Effectuer des coupes hommes, femmes, enfants, maîtriser les dégradés effilages et piquetages

- Maîtriser les techniques de mèches, balayages, colorations et mise en forme

- Exécuter les coiffages conseil en produits de revente et encaissement.

47 – MIRAMONT-DE-GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Bac ou équivalent Coiffure Souhaité

Dans le cadre de son développement, le référent énergie apportera son expérience dans la gestion de l’énergie depuis l’achat jusqu’à son utilisation.

Il sera chargé de concevoir, mettre en œuvre et coordonner les actions permettant d’améliorer la performance énergétique de l’entreprise.

Ses principales missions sont :

- Faire agir l’ensemble des acteurs de l’entreprise sur la mise en place d’une politique énergétique.

- Concevoir, coordonner et mettre en place des actions de maîtrise de l’énergie adaptées au fonctionnement et à l’exploitation de l’entreprise.

- Suivre et analyser les résultats obtenus relatifs aux consommations d’énergie de l’entreprise (électricité, gaz, eau…)

- Assurer une veille règlementaire et technique sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

De par notre statut d’Entreprise Adaptée, à profil égal, la priorité sera donnée aux candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés et bénéficiant d’une préconisation d’emploi.

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 5 An(s)

Bac+2 ou équivalent Energie Souhaité

En collaboration avec la Direction, vous serez le garant de la qualité des produits et des procédures.

Vous aurez en charge :

- la traçabilité

- la surveillance des températures,

- le suivi des audits,

- la relation avec les laboratoires de contrôle.

47 – TONNEINS

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Bac+2 ou équivalent Agroalimentaire Exigé

Directement rattaché au responsable production, vous intègrerez une équipe de 4 personnes Vos missions :

- Préparation des pièces avant peinture par dégraissage, masticage le cas échéant et ponçage

- Lavage et rinçage par nettoyeur haute pression

- Protection par masquage de certaines parties du véhicule contre les spays de peinture

- Préparer les teintes selon les références clients en quantité adaptée

- Appliquer la peinture au pistolet en cabine

- Etuver, décacher le véhicule

- Entretenir et nettoyer son poste de travail ainsi que ses outils

- Gérer les stocks liés à l’activité en quantité suffisante : peinture, bases, concentrés, diluants, consommables, etcµ

47 – FAUILLET

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 5 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Sous l’autorité du Responsable Cafétéria et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur, vous :

- assurez une prestation de qualité conforme aux attentes des clients,

- veillez au bon respect du planning de production

- assurez et faites assurer le conditionnement des plats,

- assurez le nettoyage des équipements, des parties communes de travail et de son poste

- participez aux travaux de plonge (vaisselle – batterie)

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée – 2 Mois

Expérience exigée au moins 6 Mois

CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie restauration Exigé



EN SUD-GIRONDE

Vous réalisez l’épamprage sur une propriété viticole de 12 hectares.

6 POSTES SONT A POURVOIR IMMÉDIATEMENT

33 – CAPIAN

Vous effectuerez la pose de cheminées et de conduits pour un fabricant de cheminées et cuisines. Vous interviendrez chez des clients particuliers sur des chantiers neufs et rénovation.

Vous serez formé(e) aux produits de l’entreprise en interne.

Vous pourrez être amené(e) à poser des cuisine, de manière ponctuelle.

Ce poste est à pourvoir rapidement.

33 – ST MAIXANT

Réception des arrivages, contrôle qualité, stockage des marchandises, expédition des commandes,

traitement des retours clients, commande des fournitures de bureau, inventaires.

33 – LANGON

Contrat à durée indéterminée

Vous interviendrez en qualité d’Électricien / Électricienne du bâtiment pour une PME spécialisée en électricité du bâtiment sur des logements neufs ou en rénovations,

Vos missions :

- Réaliser entièrement l’installation électrique d’une maison individuelle

- Câblage courant faible

- Pose et raccordement d’appareillage

- Pose et raccordement d’un tableau électrique

Profil recherché :

- Personne autonome, rigoureuse et sérieuse

- Minimum 1 année d’expérience dans la maison individuelle

- Cursus scolaire en électricité

- Permis B

Contrat proposé :

- Prise de poste immédiate

- 39 heures

- Salaire en fonction de l’expérience

- Paniers repas et véhicule de service

- Prise de poste au dépôt situé à Arbanats

ARBANATS

Vous assurez le chargement et la distribution de marchandises au niveau régional (grand Sud-Ouest). Vous devez impérativement avoir l’ADR, la FCO et la carte conducteur à jour.

Deux postes sont à pourvoir un CDI et un CDD (remplacement congés d’été). 35H hebdo + heures supp + paniers repas.

Contacter Freddy : 05.56.25.05.84

33 – CAZATS