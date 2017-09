Alerte Emploi : les offres du lundi 11 septembre

Propriété viticole de 8 hectares recherche 3 personnes pour effectuer les vendanges de parcelles de vin liquoreux par tries successives (tri manuel). Vous avez une première expérience sur ce mode de vendange.

****** 3 POSTES A POURVOIR IMMÉDIATEMENT NI NOURRIS NI LOGES*******

33 – BARSAC

Auprès d’une clientèle de particuliers, vous avez pour mission de créer et développer un portefeuille client par la commercialisation de prestations liées à notre activité :

Possibilité d’évolution rapide, selon compétences

Ouverts à tous profils, nos postes sont accessibles à TOUS !

33 – GIRONDE SUR DROPT

Œuvrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous êtes chargé(e) de l’accompagnement des salariés en insertion en situation de travail, dans une dynamique d’acquisition et de valorisation de compétences, principalement sur des activités d’environnement et d’espaces verts, secondairement en second œuvre.

Ses Missions générales :

1 – Organiser et animer une activité de production

2 -Transmettre et faire acquérir aux personnes en insertion les comportements professionnels et les compétences techniques transférables ainsi que des savoirs être attendus dans une entreprise classique

3 – Participer au suivi de la personne dans son parcours d’insertion en relation avec les acteurs internes et externes.

Vous alliez savoir-faire technique et capacité relationnelle avec un intérêt pour former et accompagner.

Une formation spécifique et/ou expérience dans l’IAE est recherchée de manière privilégiée.

Vos horaires : Du lundi au Jeudi: 8h30-12h/12h30-15h00, Vendredi: 8h30-12h30

BEGLES

Dans le respect des règles et consignes d’hygiène et de sécurité, vous intervenez au domicile de particuliers sur différentes prestations et auprès de différents publics:

- garde d’enfant, accompagnement des actes de la vie quotidienne et accompagnement à l’école,

- entretien du logement,

- soutien et accompagnement auprès des personnes âgées, dépendantes ou handicapées,

Vous avez le sens du contact, de l’écoute tout en respectant votre devoir de discrétion.

Vous devez être titulaire du permis B et posséder un véhicule afin de vous déplacer entre chaque intervention

Une première expérience professionnelle réussie auprès d’un public de particuliers est indispensable.

Travail du lundi au vendredi. Planning à déterminer en fonction des besoins des familles.

Vous êtes obligatoirement titulaire d’une qualification d’auxiliaire de vie et/ou d’un diplôme dans le domaine de l’animation ou/et de la petite enfance.

LANGON