ALERTE EMPLOI : les offres du jour

EN LOT-ET-GARONNE

Expérimenté, autonome, vous travaillerez en atelier et serez amené/e à faire des déplacements en région Aquitaine.

47 – TONNEINS

Expérience exigée 1 an

CDD 3 Mois

Maîtrise des bases en pâtisserie.

47 – MARMANDE

CAP PATISSERIE

Contrat à durée déterminée

3 MOIS

Mise en rayon, accueil clientèle, nettoyage des locaux et petites livraisons

Posséder le permis B depuis au moins 3 ans (pour les livraisons)

Expérience exigée d’un an

47 – MARMANDAIS

CDI

24H Horaires normaux

Poste d’aide-soignant pour travailler au domicile de personnes sur le Villeneuvois et Castelmoron/Lot.

Diplôme d’aide-soignant ou aide médico psychologique exigé.

Contrat à partir du 13 01 2017.

Véhicule de service servi.

Castelmoron sur Lot

CDI / débutant accepté

Justifiant d’une expérience significative et réussie en PME et idéalement dans le secteur de la construction, vous assurerez:

_ l’accueil téléphonique et les relations avec la clientèle

_ le suivi du planning du dirigeant

_ l’établissement des devis et le suivi de la facturation

_la constitution et le suivi des dossiers de marchés publics (veille et soumission aux appels d’offre)

Vous travaillerez sur le logiciel BATIGEST. Par ailleurs une très bonne pratique des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) est requise.

L’organisation du temps de travail (25H sur la semaine) pourra être adaptée en fonction de vos éventuelles contraintes.

Expérience exigée à minima de 5 ans dans le domaine de la construction

CDI 25 H HEBDO

Entreprise spécialisée dans la mécanique de précision recherche un tourneur C.N. en charge de l’usinage de pièces de petites dimensions en petites ou moyennes séries sur tour fraiseur MAZAK (langage Mazatrol).

Compétences exigées :

- Lecture de plans

- Connaissance des matériaux à usiner

- Modifications des correcteurs de cotes

- Optimisation des phases d’usinage

- Contrôle en cours d’usinage et final

- Autonomie

Horaires en 2*8.

CDI 35H

47 _ FAUILLET

RECHERCHE VENDEUR/SE. TRAVAIL EN ÉQUIPE (17 PERSONNES) SUR LE SECTEUR DE MARMANDE.

Marmande / CDI / Exp exigée 6 mois

047NFFQ – Dessinateur métreur / Dessinatrice métreuse

Vous avez une solide expérience en cabinet d’architecte ou en tant que conducteur de travaux.

vous avez de bonnes connaissances dans le secteur du bâtiment.

Vous serez amené/e à vous déplacer sur des chantiers.

Vous êtes capable d’aller jusqu’à l’élaboration de plan dans le cadre d’un permis de construire.

Vous maitrisez ou un plusieurs logiciels de dessin

Expérience exigée au moins 6 An(s) / CDI MARMANDE 24H

Vous assurerez les activités de mécanique générale (diagnostic panne, réparation et tests) et les opérations de dépollution (tri des pièces et des fluides selon les normes en vigueur).

Mécanique traditionnelle uniquement (pas de valise de diagnostic électronique).

Remplacement arrêt-maladie susceptible de prolongation.

47 _ FOURQUES SUR GARONNE

Entreprise spécialisée dans la mécanique de précision recherche un tourneur conventionnel en charge d’assurer l’usinage de pièces mécaniques unitaires ou en très petites séries.

La maitrise des techniques d’usinage traditionnel est indispensable :

- Définir le processus de fabrication de la pièce

- Choix des outils nécessaires

- Contrôle en cours d’usinage et final

Autonomie et rigueur sont exigées.

Expérience exigée au moins 20 Ans

CDI 35H

47 _ FAUILLET

Entreprise de charpente couverture recherche un(e) couvreur (se) charpentier(e).

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons, bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

Vous devez être autonome sur le poste.

Expérience exigée au moins 2 An(s) – Sur poste similaire ou apprentissage

CAP, BEP ou équivalent Charpente Souhaité si débutant suite apprentissage

47 _ ST COLOMB DE LAUZUN

Contrats de remplacements pour les congés de fin d’année (missions à partir de la 2ème semaine de décembre 2016 et jusqu’à janvier 2017). Vous interviendrez tôt le matin (premiers chantier à partir de 5h/6h le matin) ou en soirée (fin vers 19h30) sur des locaux professionnels sur Marmande (Restaurants, services médicaux, commerces, etc.).

Vous devez maitriser l’auto-laveuse, et avoir une expérience en nettoyage industriel ou une solide formation professionnelle accompagnée de stages de terrain.

Expérience exigée au moins 1 An(s) – nettoyage industriel professionnel

47 _ MARMANDE

EN SUD-GIRONDE

RAMASSAGE SCOLAIRE

Vous souhaitez devenir conducteur/conductrice de transport en commun de personnes dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (FIMO + Permis D)

Vous serez sélectionné(e) par la Méthode de Recrutement par Simulation.

Vous validerez le Titre Professionnel.

***Emploi à temps partiel.***

Amplitudes horaires variables selon les circuits : 6h30-9h30 / 15h30-18h30

Aptitudes attendues :

Autonomie, rigueur, bon sens du contact avec les jeunes, capacités d’attention et de concentration, autorité naturelle, respect des horaires.

Travail pendant les périodes scolaires. Pas de travail pendant les vacances.

Vous travaillez à proximité de LANGON.

Contrat à durée indéterminée

20H

Attaché(e) à la Responsable de l’Agence, vous serez en charge de la vente de séjours ainsi que de circuits touristiques au sein d’une agence de voyages.

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :

- réceptionner toutes les demandes de voyages (mails, téléphone, clients),

- renseigner et conseiller les clients dans leurs souhaits de réservation de produits et de services, – relancer les options et boucler les dossiers,

- contrôler la gestion des départs, vous assurer de l’exactitude des prix, de la facturation et de la bonne constitution de l’ensemble des dossiers (transferts, hôtels, avions, etc.),

- Poste très polyvalent.

Avoir impérativement des connaissances du logiciel AMADEUS

Vous réaliserez une immersion professionnelle de quelques jours avant la prise de poste, afin de valider vos compétences et découvrir l’entreprise.

**** RECRUTEMENT IMMÉDIAT ****

LANGON