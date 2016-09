ALERTE EMPLOI - Les offres du jeudi 9 septembre, en Lot-et-Garonne et en Sud Gironde

EN LOT-ET-GARONNE

Vous êtes polyvalent et êtes amené d’une part,

à occuper les différents postes de travail sur une ligne de fabrication

de boîtes de conserve et d’autre part, être amené à mettre en oeuvre

les différents procédés liés aux produits fabriqués dans l’entreprise.

CDD 2 mois – 35h/hebdo

CASTELMORON-SUR-LOT

Exploitation porcine recherche un(e) ouvrier(e) agricole

qui interviendra pour la fabrication des aliments des animaux

et pour les nourrir quotidiennement.

Vous travaillerez du lundi au samedi de 7h à 11h.

Vous serez autonome sur votre poste, une formation vous sera délivrée

à la prise de poste.

Débutant accepté.

Contrat à durée déterminée en vue du remplacement d’un arrêt maladie.

CDD 6 mois – 24h/hebdo

GONTAUD-DE-NOGARET

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre d’un remplacement maladie,

Vous travaillerez en couverture et zinguerie sur des chantiers neufs et rénovation.

Les chantiers se situent en sud gironde ou Bordeaux, Bassin d’Arcachon

et départements limitrophes, avec départ depuis l’entreprise.

Vous êtes prêt à vous investir durablement dans l’entreprise.

*** Poste à pourvoir rapidement****

Contrat à durée déterminée 6 mois

SAINT-LOUBERT

Vous assurez la conduite de mini-pelle sur chantiers de travaux publics

(assainissement et terrassement) dans les départements

de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne.

Vous êtes titulaire du CACES 2 en cours de validité.

Le départ pour les chantiers s’effectue depuis le site de l’entreprise

basé Pellegrue, à 7h30 du lundi au vendredi.

Les déplacements se font à la journée .

*** RECRUTEMENT IMMEDIAT*****

Contrat à durée indéterminée

PELLEGRUE

Propriété viticole de 8 hectares recherche 20 personnes:

4 porteurs et 16 coupeurs pour effectuer les vendanges

de parcelles de vin liquoreux par tries successives (tri manuel).

Vous avez une première expérience sur ce mode de vendange.

*** 20 POSTES A POURVOIR A COMPTER

DE MI-SEPTEMBRE NI NOURRIS NI LOGES***

Contrat travail saisonnier 2 mois

Expérience exigée au moins 2 mois / 1 saison en vendange de liquoreux

BARSAC