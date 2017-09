Alerte Emploi : les offres du jeudi 7 septembre

Sous la responsabilité du directeur de dépôt vos missions seront : – l’accueil de la clientèle : artisan, professionnels, particuliers. – l’analyse des besoins clients et la proposition de produits adaptés Vous êtes amené à faire l’encaissement et la préparation de commandes . Vous pourrez réaliser des devis pour la préparation de chantiers. Vous réaliserez de la gestion de stock et de commandes (inventaire tournant). Vous rencontrerez les fournisseurs et étudierez leurs propositions commerciales. Vous devez maîtrisez l’outil informatique : création de nouvelles références selon les besoins et mise à jour de tarifs. Vous avez des connaissances dans le secteur du bâtiment.

CDI TONNEINS

Expérience exigée

Il s’agit d’un remplacement du 11 septembre au 30 septembre sur le secteur de Marmande / Tonneins. Vous interviendrez au domicile de particuliers. Vous êtes diplômé/e dans le métier et titulaire dudiplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) .

CDD 20 jours

Marmande/Tonneins

Vous serez chargé(e) d’accueillir et de conseiller la clientèle et de tenir la caisse. Vous serez amené à travailler plus spécifiquement dans le rayon “bijouterie”.

CDD 4 mois

Marmande

Poste qui nécessite une bonne acuité visuelle et le sens de la précision pour surveiller le passage des planches sur une ligne de transformation du bois (tri des planches). Savoir travailler en équipe. Horaires : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h et le vendredi : 8 h à 12 h Avoir une connaissance du secteur bois serait un + Formation en interne prévue avant le recrutement.

CDD 6 MOIS CASTELJALOUX

Vous effectuerez des travaux de plantation, récolte et conditionnement de salades. Vous serez amené/e à travailler du lundi au samedi matin.

CDD STE BAZEILLE

Vous avez des compétences de base en mécanique ? Vous avez le sens de la précision ? Ce poste peut vous convenir ! Entreprise spécialisée dans la plasturgie recherche deux monteurs pour compléter son équipe de production. Vous serez amené/e à monter et démonter les outillages pour respecter le planning de production, lancer la production en respectant tous les paramètres près- définis, assurer le suivi et le bon déroulement de la production, entretenir les outillages, réaliser les contrôles qualité nécessaires, remonter tout dysfonctionnement à son supérieur hiérarchique et à l’équipe, résoudre les problèmes liés à la production dans la limite de vos compétences. Votre rigueur, autonomie, motivation et votre sens d’organisation feront de vous un élément indispensable dans notre équipe.

CDI SECTEUR MIRAMONT DE GUYENNE

L’atelier central de rénovation a pour mission d’assurer la maintenance et le reconditionnement du parc machines. Il se compose d’une équipe de 20 personnes divisés en 3 pôles (chaudronnerie, peinture et mécanique). Nous recherchons, un Technicien de maintenance H/F qui sera rattaché(e) au chef d’atelier vous intégrez une équipe technique et serez en charge du reconditionnement des machines qui arrivent de nos différents sites en France. Le but étant de les mettre à disposition du service commercial dans les meilleurs délais. Après diagnostic de la panne, vous intervenez et remettez en état par échange ou par réparation de pièces, les organes, les équipements ou les éléments défectueux, en respectant les normes de sécurité. De formation BEP à BTS Maintenance des matériels TP, agricoles, Maintenance équipements industriels, Mécanique automobile, électromécanicien ou équivalent. Vous êtes le profil que nous recherchons!

CDI TONNEINS

EXPERIENCE EXIGEE

Recherche un/une infirmier/ère diplômé/e d’état pour un Foyer de Vie / Foyer d’Accueil Médicalisé. Possibilité d’évolution horaire. Prise de poste rapide.

CDI TONNEINS

Une structure accueillant des adultes en situation de handicap moteur, recherche un animateur socio-éducatif (H/F). Vous participez à l’action éducative, à l’animation et à l’accompagnement social en lien avec les projets personnalisés. Vous proposez des activités adaptées aux personnes accueillies. Vous mettez en œuvre des partenariats afin de favoriser l’insertion sociale, le développement de l épanouissement et d’aider à l’acquisition et au maintien de l’autonomie. Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

CDI TONNEINS