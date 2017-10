ALERTE EMPLOI - Les offres du jeudi 5 octobre

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre d’un remplacement de congés,

vous effectuerez une tournée de livraison de journaux chez des

professionnels avec le véhicule de la société et réaliserez

le comptage d’invendus.

Vous travaillerez 6 jours/semaine de 4h45 à 8h le matin.

*** Poste à pourvoir au 23 octobre 2017***

Véhicule exigé.

Débutant exigé

CDD 1 mois

19h30 par semaine à 9,76euros/heure

PREIGNAC

Dans le cadre d’un remplacement de congé maladie,

vous effectuerez une tournée de livraison de journaux

chez des professionnels avec le véhicule de la société

et réaliserez le comptage d’invendus.

Vous travaillerez 3 jours/semaine de 4h45 à 8h le matin,

2 week-ends seront compris dans votre remplacement.

*** Poste à pourvoir au 9 octobre 2017***

Débutant exigé

CDD 2 mois

10H/semaine à 9,76euros /heure

PREIGNAC

Au sein d’un restaurant gastronomique,

vous réaliserez les activités suivantes :

- la mise en place de la salle

- le service à l’assiette des commandes

- le débarrassage des mets

- le service du pain et du vin

- l’entretien de la salle

2 jours de repos consécutifs par semaine.

Vous êtes diplômé(e) en restauration ou possédez

de l’expérience en restauration gastronomique

ou semi-gastronomique.

Vous êtes conscient(e) des exigences du métier

(présentation et contact avec une clientèle exigeante,

travail en coupure (service du midi et du soir),

rigueur, respect des règles et des consignes…) et les acceptez

41h hebdomadaire

1300 euros net selon profil

CADILLAC

Vous interviendrez en qualité d’ Opérateur système en Publication

Assistée par Ordinateur -PAO- OFFSET en contrat de professionnalisation.

Vos missions : Découpe et dorure à chaud (livres et cartes de visite)

Le contrat de professionnalisation sera suivi d’un contrat pérenne

(départ à la retraite prévu).

Contrat à durée déterminée 12 mois

Contrat de professionnalisation

35H Horaires normaux

Débutant accepté

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Recherche un/une infirmier/ère diplômé/e d’état pour un Foyer de Vie

/ Foyer d’Accueil Médicalisé. Possibilité d’évolution horaire. Prise de poste rapide.

CDI

TONNEINS

Sous l’autorité du Responsable R&D et Qualité,

vous participez activement à la conduite de la politique Qualité

validée par la direction générale. Personne de terrain,

vous êtes un acteur important du développement de la Qualité

auprès des services de production et des services annexes.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Analyse de la non qualité usine sur les différentes gammes de

produits fabriqués et gestion de l’aspect documentaire du système qualité usine.

- La gestion et l’analyse de l’information ainsi que l’exploitation

et la mise en forme des données qualité seront de votre ressort.

- Mission d’audits de contrôle sur les matières premières,

les instruments de mesure / de contrôle, les produits

en cours de fabrication ou finis et sur les process.

- Animation de réunions d’amélioration continue sur les problématiques identifiées.

- Participation à l’industrialisation, au développement

et à l’optimisation de procédés de fabrication nouveaux ou existants.

Bac+2 et expérience exigés dans le domaine de la qualité

TONNEINS

Vous interviendrez sur de la fabrication d’étiquettes adhésives en flexographie.

Poste urgent, à pourvoir rapidement.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans si pas diplômé

CAP, BEP ou équivalent flexographie souhaité

MARMANDE

Responsable des ventes sur le secteur géographique confié,

vos missions principales sont :

- assurer la prospection et maintenir la satisfaction clients

en veillant à atteindre les objectifs fixés,

- assurer les négociations, les enregistrements des ventes,

les reportings,

- animer les ventes des produits, visiter les clients

et prendre les commandes,

- s’assurer de la livraison des commandes

et de la satisfaction clients.

Zone géographique : Gironde (33) + Lot-et-Garonne (47) + une partie des Landes (40)

Statut : VRP

Fixe + Commission + Prime sur objectifs.

Voiture, téléphone, ordinateur mis à disposition.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

Bac ou équivalent Commerce souhaité

LANGON

Intermarché de Tonneins (47) recrute un(e) vendeur(se)

en produits frais en cdi temps partiel (5h50 hebdomadaire).

Le poste à pourvoir est pour le dimanche matin.

Vous assurez le montage et la vente des rayons traditionnels

à la coupe: les rayon marée, charcuterie et fromage.

Vous avez déjà une expérience significative dans la vente et / ou

vous avez le sens relationnel avec la clientèle.

La formation est assurée sur place.

Poste à pourvoir immédiatement.

Contact: M. Mollet Marc

pdv11483@mousquetaires.com

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

TONNEINS