ALERTE EMPLOI - Les offres du jeudi 31 août

EN LOT-ET-GARONNE

Poste qui nécessite une bonne acuité visuelle et le sens de la précision

pour surveiller le passage des planches sur une ligne de transformation

du bois (tri des planches). Savoir travailler en équipe.

Horaires : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h et le vendredi : 8 h à 12 h

Avoir une connaissance du secteur bois serait un +

CDD 1 MOIS

SECTEUR CASTELJALOUX

Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication de conserves

de légumes, vous assurez le bon fonctionnement des matériels liés

aux opérations électromécaniques et mécaniques dans le respect

des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité.

Vous effectuez les interventions de maintenance, préventive,

améliorative ou corrective, d’entretien et de dépannage dans un

ou plusieurs champs techniques (mécanique, pneumatique, hydraulique )

en tenant compte des impératifs de production.

Vous organisez les différentes étapes d’intervention avec méthode

et en vous conformant avec rigueur aux consignes et normes de sécurité

et dans le respect des critères de qualité du produit, et de contrôle

des installations selon les normes.

Vous intégrez une équipe dynamique et investie.

Expérience exigée de 2 ans

CDI

CASTELMORON SUR LOT

Rattaché(e) au responsable de production, vous managez l’équipe d’opérateurs

afin d’en assurer la bonne production dans le respect de la réglementation

et des consignes d’hygiène et de sécurité. Vos principales missions sont les suivantes :

- gérer les effectifs en fonction de l’activité : animer l’équipe, accueillir et former

les nouveaux arrivants au poste de travail, mobiliser les compétences,

- suivre et organiser la production en respectant les délais et les coûts de fabrication

tout en garantissant la qualité des produits, – piloter et suivre les indicateurs

de production, analyser les résultats et suivre les plans d’actions,

– participer à la démarche d’amélioration continue,

à l’optimisation des lignes de production.

CDD 3 MOIS

CASTELMORON SUR LOT

Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication de conserves

de légumes, vous êtes sous la responsabilité du Responsable Laboratoire

Contrôle Qualité. Vos principales missions sont les suivantes :

– Contrôler la qualité du produit en fonction des normes préétablies

- Détecter les non conformités, les enregistrer et en assurer le suivi

- Prélever les boîtes pour la réalisation des tests

– S’assurer de la traçabilité.

CDD 3 MOIS

CASTELMORON SUR LOT

Pour un restaurant-pizzeria vous assurez le service en salle ainsi

que l’entretien de la salle. Service du soir, les vendredi,

samedi et dimanche soirs.

Vous bénéficierez de 2 jours et demi de repos/semaine

CDI 24 H/HEBDO

MARMANDE

Vous aurez en charge l’entretien des locaux :

Sols, dépoussiérages, sanitaires et literies.

Vous avec des capacités pour travailler en équipe.

Une expérience dans l’hôtellerie serait un plus.

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à :

contact@espace-nettoyage.com

Expérience exigée 6 mois

CDD 2 MOIS

BARBASTE