Alerte Emploi : les offres du jeudi 2 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous serez chargé/e d’assurer le pilotage et la coordination des projets de territoire.

Agent/e en collaboration directe avec la directrice des services pour la mise en place des projets de développement de la communauté de communes.

Réalisation et suivi des études dans les différents champs d’intervention.

Participer à diverses tâches administratives de la communauté de communes de communes.

Activité principale du poste : Service déchets ménagers.

Vous interviendrez également sur le Développement Économique, l’Urbanisme, le Développement durable, l’Accessibilité, et l’administratif.

CDD 12 mois – 35h

Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le bâtiment un comptable confirmé pour effectuer diverses tâches tels que des rapprochements bancaires enregistrement des achats ventes etc… la connaissance du logiciel sage est fortement souhaitee nous recherchons un candidat dynamique – rigoureux ouvert d’esprit et ayant une aisance relationnelle mission trés longue à pourvoir

Expérience exigée 5 ans

Mission intérim 3 mois

Déploiement réseaux cuivre et fibre sur 47,33 et 24; Vous: Prenez connaissance, des dossiers de projet d’aménagement de réseau. Prenez en charge la totalité des actions nécessaires à leur réalisation : études, négociation, propositions techniques et économiques, coordination et suivi des travaux. Contrôlez le bon déroulement des dossiers en cours. Allez sur place pour vérifier l’état et la présence de l’existant: poteau, chambre, fourreau disponible. Étudiez différents scénario et négociez, avec les prestataires, les solutions techno-économiques dans une recherche d’optimisation pour l’entreprise. Suivez l’avancement technique et économique du chantier Rédigez les comptes rendus de visite et réalisez la réception des travaux et faites le bilan des chantiers : respect des coûts, qualité de la doc remise. Assurez le respect du plan de prévention des risques, du process de production et des engagements de chaque chantier Garantissez la MAJ des bases de données documentaire

Cdi duras

Prendre soin de la personne âgée dans le respect de son projet d’accompagnement personnalisé. Horaires : Matin/Soir/Coupé – Roulements sur 4 semaines avec jours de repos fixes – 1 week-end sur 2

CDD 4 MOIS/TONNEINS

Considérant l’avis de vacance de poste déclaré infructueux, un recrutement sans concours est ouvert à l’EHPAD Comarque Beaumanoir de CASTELMORON-SUR-LOT, en application du décret n°2007-1188 du 03 août 2007 modifié, portant statut particulier du corps des aides-soigant(e)s et des agents des services hospitaliers qualifié(e)s de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes d’agents des services hospitaliers qualifié(e)s. Aucune condition de titres ou de diplôme n’est exigée. Les candidats doivent remplir les conditions énumérées à l’article 5 et 5bis de la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La sélection des candidats est confiée à une commission, d’au moins 3 membres dont un extérieur à l’établissement, qui examinera le dossier de chaque candidat. Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature.Lettre de candidature + CV+ livret de famille + CNI

CDI CASTELMORON/LOT

Crescendo Marmande recherche un(e) employé(e) polyvalent(e) de restauration (H/F) Vous serez chargé(e) de l’encaissement, de la préparation des glaces et des crêpes, et vous ferez le débarrassage de la salle. Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement au sein de l’établissement (en évitant les heures de repas) munis d’un CV et d’une lettre de motivation ou envoyez votre CV par mail directement à l’employeur à l’adresse suivante : marmande@crescendo-restauration.fr

CDD 3 MOIS/MARMANDE

Entreprise de Transports Sanitaires recherche (H/F). Vous serez chargé(e) : – Du transport du ou des client( s) et de leur sécurité routière. – D’effectuer le transport médical de personnes à leur RDV médicaux. – Vous respectez le planning et tenez informée la société de l’avancement du planning ou des éventuelles perturbations. – Vous aidez les personnes à s’installer et vous les accompagnez selon leurs besoins au départ et à l’arrivée du transport. – Vous encaissez les règlements ou collectez les documents et établissez les dossiers pour la facturation. Vous aurez en charge la surveillance de l’état du véhicule (Contrôles des niveaux, de la pression et de l’état des pneumatiques, kilométrage pour les intervalles de révisions, nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule, plein de carburant,…

CDD 70 JOURS/TONNEINS

De formation supérieure BAC+5 en conception mécanique, vous maîtrisez le logiciel SOLIDWORKS (Cao et simulation). Bien que débutant, vous êtes curieux, dynamique et motivé par une action construite sur la durée. Vous avez le sens des résultats et de l’organisation dans le travail, et vous disposez de la capacité à conjuguer autonomie et travail en équipe. Au sein du bureau d’études, vos missions consisteront à : – Réaliser des études de faisabilité en concertation avec nos clients – Elaborer et pré-dimensionner des solutions techniques – Réaliser les calculs de dimensionnement (analytiques ou numériques) – Rédiger les notes de calculs – Développer la programmation de nos utilitaires de calculs (Maple et Excel) – Elaborer les plans d’ensembles et les nomenclatures – Elaborer si nécessaire les plans de détails pour la fabrication – Assurer le suivi et la vérification de dossiers

CDI MARMANDAIS

Au sein d’une exploitation viticole, vous réaliserez différentes missions :

- Effectuer l’ensemble des travaux manuels et mécaniques de la vigne

(travail du sol, taille, rognage, complantation, entretien du palissage …)

- Réaliser de manière autonome le réglage des outils

- Effectuer la conduite et l’entretien courant des tracteurs (vous assurez vous-même leur réglage),

Vous êtes autonome, rigoureux(se), vous aimez prendre des d’initiatives et possédez le sens du travail en équipe. Vous gérerez un employé.

Vous serez autonome dans le chai pour la mise en bouteilles et la vinification.

Vous souhaitez progresser et avoir des responsabilités.

33- PODENSAC

CDI

1800 à 1850 euros Brut