Alerte Emploi : les offres du jeudi 2 février

Vous concevrez de plans d’installations sanitaires et thermiques pour des bâtiments individuels et collectifs. Une expérience préalable de ce domaine technique est requise.

Vous travaillez en équipe ainsi qu’avec les conducteurs de travaux.

Vous travaillerez principalement sur les logiciels AUTOCAD et BATIGEST et devez maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, powerpoint, etc.).

CDI

47 MARMANDE

ATELIER / PRODUCTION :

- Gestion de la charge totale de travail, entrante, en cours et sortante de l’atelier.

- Prise de commande et suivi des commandes clients

- Relation clientèle téléphonique et directe

- Conseils techniques

- Élaboration de devis clients pour l’ensemble des prestations à effectuer en atelier

- Suivi et mise à jour des catalogues agricole et poids-lourd

- Suivi et mise à jour des tarifs spécifiques négociés avec les clients

- Commandes fournisseurs et suivi de celles-ci

- Suivi de l’entretien du matériel de l’atelier

GESTION GÉNÉRALE :

Une gestion rigoureuse et appropriée devra être effectuée dans les secteurs suivants, avec une recherche permanente d’optimisation :

- Production atelier

- Stockage

- Marges sur l’ensemble des produits vendus par la société

- Système qualité et environnemental : l’ensemble des processus du système qualité et environnemental en place dans la société

Expérience exigée secteur industriel, conception

47 MARMANDE

Boulangerie pâtisserie artisanale recrute vendeur/se.

Embauche immédiate.

Travail le samedi et le dimanche par roulement.

CDI

47 – CASTELJALOUX

Cafétéria recherche un(e) employé(e) polyvalent(e) de restauration (H/F)

Vous serez chargé(e) de la préparation des hors d’œuvres et des salades, de la mise en place pour la création de ces produits.

Vous interviendrez aussi pour le nettoyage de l’espace de travail et des locaux.

Vous possédez des connaissances HACCP.

Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement au sein de l’établissement (en évitant les heures de repas) munis d’un CV et d’une lettre de motivation.

Débutant accepté

CDD

47 MARMANDE

Nous recherchons un moniteur pour un remplacement maladie longue durée auprès d’un public de 4ème 3ème de l’enseignement agricole.

Le poste est un temps partiel (80%) avec la responsabilité d’une classe de 3ème. Le candidat devra avoir un bon relationnel avec les jeunes et les adultes, et devra s’insérer dans l’équipe en place mais aussi faire preuve d’autonomie.

Le poste ne se limite pas à du face à face pédagogique. Le candidat accompagnera les élèves dans leurs projets en relation avec les maîtres de stage et les parents. Il assumera des services de midi et de soirée.

Débutant accepté

CDD

47 MARMANDE

Vous aurez en charge la conduite d’un tracteur concernant toutes les tâches et travaux de l’exploitation agricole : labours, rotative, semis. (pommes de terre, maïs, légumineuses pour l’industrie agroalimentaire).

Vous êtes capable de prendre des responsabilités, de travailler seul et avec du gros matériel (300Cv).

Le permis PL serait un plus.

Prise de poste immédiate.

CDD

47 – LONGUEVILLE

Vous gérez, sous le contrôle du Syndic et du Conseil Syndical, les parties communes d’une résidence sénior avec club-house, piscine, espaces verts, Votre rôle est d’entretenir, de réparer, d’accueillir et de surveiller ce qui se passe au sein de la résidence, avec respect, politesse, diplomatie, rigueur et professionnalisme.

- Gestion des poubelles (entrée/sortie, tri-sélectif, nettoyage local poubelles),

- Entretien et nettoyage des parkings,

- Entretien et nettoyage des parties communes des bâtiments collectifs,

- Entretien et nettoyage de la vitrerie (bâtiments collectifs et club-house),

- Conduite du minibus et accompagnement des personnes résidentes,

- Entretien des espaces verts (pelouses, massifs, haies, taille des arbres, )

Expérience exigée

47 MARMANDE

Vous êtes en charge de la maintenance électromécanique d’appareils de levage (ponts roulants, palans et potences).

Parallèlement, vous préparez les devis, la gestions des commandes fournisseurs, vous suivez et développez les contrats de maintenance.

De tempérament commercial, vous êtes en relation avec la clientèle dans tout le déroulement du service rendu jusqu’au service après vente.

Vous serez menez à vous rendre sur les différents sites d’intervention.

Le CACES R386 NACELLE serait un plus.

CDI

47 – MARMANDE

Intégré/ au bureau d’études, vous assurez la conception et la conduite de nouveaux produits en passant de l’industrialisation en collaboration avec le chef de produit marketing et les différents interlocuteurs projets (équipe pluridisciplinaire).

Vous avez des compétences avérées en tant que dessinateur (outillage et pièces plastique) dans le souci du respect de la qualité.

Vous créez, gérez et pilotez les différentes phases de conception des projets depuis l’avant-projet jusqu’à l’industrialisation.

Vous étudiez la faisabilité des projets. Vous établissez les coûts de revient des produits.

Vous établissez le planning prévisionnel et vous vous assurez du respect des délais.

Vous définissez le cahier des charges technique des composants ou produits à acheter. Vous déclenchez et animez les revues de projet. Vous définissez les liaisons mécaniques avant CAO. Vous validez techniquement le produit et les moyens de production en vous appuyant sur les membres de l’équipe projet.

CDI

47 – Entre Marmande et Bergerac

Nous recherchons un(e) ouvrier(e) en apiculture pour travailler avec l’apiculteur.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Nettoyage des ruches

- Visite des ruches

- Transhumance (travail le soir à la tombée de la nuit entre 20h00 et 01h00 en fonction de la saison)

- Récolte

Dans le cadre de cette activité il y aura du port de charges lourdes

Possibilité de mettre à disposition un logement.

CDD 7 mois 35 h

Entreprise de charpente couverture recherche un(e) couvreur(se) charpentier(e).

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons, bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

Débutant accepté si motivé pour apprendre le métier et s’investir pleinement dans la durée.

Ste Colombe de Lauzun

CDI 39 H

Rattaché au Responsable Maintenance, vous assurez l’entretien et la réparation du matériel et des bâtiments dans le respect de la qualité des produits, de la sécurité alimentaire et des règles d’hygiène et de sécurité.

Vous assurez les dépannages, participez à la mise en place de nouveaux matériels et installations, proposez des améliorations techniques, intervenez en véritable support technique des équipes de production.

De formation Bac +2 à Bac +3 en Maintenance ou en Electrotechnique consolidée par une première expérience dans la fonction, acquise en industrie agroalimentaire, vos connaissances en électromécanique, pneumatique, hydraulique et automatisme vous permettront de collaborer efficacement avec les acteurs du service production.

Fortement attiré par des missions de terrain, rigoureux, force de proposition, vos qualités relationnelles et votre motivation vous permettront de réussir dans ce poste.

Virazeil CDI 35 H en 3*8

Au sein d’une exploitation de 30 hectares, sur la commune de St-Etienne-de-Fougères, vous effectuez la taille de noisetiers à l’aide d’un sécateur et d’une tronçonneuse pneumatique. La hauteur n’est pas un problème pour vous. Le poste est à pourvoir rapidement.

ST ETIENNE DE FOUGERES CDD 1 MOIS

***RECRUTEMENT URGENT***

Dans le cadre d’un remplacement éventuellement renouvelable, vous venez renforcer l’équipe principalement sur l’encaissement du carburant, la vente des produits de la boutique.

Vous interviendrez également sur le réassort des rayons et l’entretien de la boutique.

Prévoir de travailler les week-ends.

Planning variable.

Travail en 3*nuit. Prévoir travail de nuit.

6 à14h – 14h à 22 et 22h à 6 heures.

Primes de nuit + panier repas.

jour férie payé double et dimanche à 5.61 euros de l’heure.

PODENSAC

Agent / Agente des services hospitaliers

Au sein d’un EHPAD accueillant 44 résidents, vous effectuez les tâches suivantes

- service du petit déjeuner

-entretien des chambres

- entretien des locaux communs

- mise en place du couvert en salle à manger

- plonge et rangement de la vaisselle

- service des repas

***Poste de jour***

Certaines tâches s’effectuent en binôme avec une Aide Soignante

travail 1 week end sur 2

Journée de 10 heures

ILLATS

Vous travaillez au sein d’une équipe existante.

Vous êtes en charge de la vente des produits.

Vous avez le sens de l’accueil et de la satisfaction des clients.

2 jours de repos par semaine.

LANGON