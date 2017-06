ALERTE EMPLOI - Les offres du jeudi 1er juin

EN LOT-ET-GARONNE

MARMANDE

Vous effectuez l’accueil physique et téléphonique.

Vous savez établir les factures, gérer les stocks, réceptionner

les pièces et passer les commandes fournisseurs.

Vous acceptez également de faire du nettoyage de voiture

et vous serez amené à aider le poseur de pare-brise

quotidiennement (savoir manipuler le pare-brise en sécurité).

Vous effectuerez l’entretien du centre.

Vous devez de préférence avoir des connaissances en automobile.

Contrat prolongeable ou renouvelable.

Contrat à durée déterminée 3 mois

30H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1300.00 euros sur 12 mois

CASTELJALOUX

Vous serez chargé/e de l’animation sportive collective

auprès des ados et adultes (tournois sportifs, pétanque,

volley de table, sorties…).

Vous assurez la qualité et la sécurité des prestations,

développez les activités par l’élaboration de projets

(de la conception à la réalisation).

Vous contribuez à créer une ambiance conviviale.

Vous participez à l’accueil et au bon déroulement des séjours clients.

Poste à pourvoir pour les mois du 8 juillet au 3 septembre.

Vous possédez obligatoirement le BPJEPS.

Pas de possibilité d’hébergement.

Contrat à durée déterminée 2 mois

30H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10.48 euros

QUOTE PART 13 MOIs

SAMAZAN

Au départ de Samazan, vous ferez de la ramasse

en Aquitaine (Fruits & légumes) avec un camion frigorifique.

Retour tous les soirs au dépôt (pas de découché).

Travail sur 4 jours hebdomadaires selon planning tournant.

Vous assurerez la manutention pour le chargement

et le déchargement et utiliserez des engins de déplacement

des charges (expérience et/ou CACES bienvenus).

Vous avez obligatoirement la FIMO et FCO à jour

ainsi que votre carte Conducteur en cours de validité.

Prise de poste immédiate. Contrat renouvelable.

Contrat à durée déterminée 1 mois

40H Horaires normaux

175H mensuelles

Salaire : Horaire de 10 euros

Coefficient 150M

Expérience exigée de 5 ans dont expérience frigo

CASTELJALOUX

Vous encadrez le club”enfants” (6/10 ans), sorties…).

Poste à pourvoir pour les mois de juillet et août.

Vous possédez obligatoirement le BAFA.

Vous aurez aussi à effectuer l’accueil (physique et téléphonique)

à la réception. Pas de possibilité d’hébergement.

Contrat à durée déterminée 2 mois

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10.48 euros

QUOTE PART 13ME MOIS

Expérience exigée de 1 an- dans l’animation d’une saison

CAP, BEP ou équivalent exigé

Animation tourisme

BAFA exigé

Vous êtes en charge de la réalisation (intégralité du repas préparé

sur place) des repas (déjeuners et dîners) d’une résidence pour personnes âgées.

Titulaire d’une formation adaptée et maîtrisant notamment les normes

en vigueur (entre autres HACCP), vous devez tenir compte

des régimes spéciaux et des préparations hachées et/ou mixées.

Capacité maximale jusqu’à 45 couverts par service.

Poste de travail en coupure avec horaires indicatifs suivants :

08h15-13h15 et 17h-19h (susceptibles d’adaptations)

Vous travaillerez un week-end sur deux.

Poste urgent à pourvoir très rapidement.

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée 2 mois

Expérience exigée au moins 1 an

CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé

Vous interviendrez en qualité d’agent d’entretien au sein de résidences

sur le secteur de Villeneuve sur Lot, les lundi, mercredi et vendredi soit

en matinée soit en après-midi à raison de 2h par jour.

47 – VILLENEUVE SUR LOT

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Entreprise spécialisée dans les revêtements de sols sportifs, revêtements

de sols résine industrielle, revêtements sols parquet et PVC .

Recherche 2 ouvriers (H/F) pour un Contrat à durée déterminée (CDD)

de 4 mois minimum.

Grands déplacements France métropolitaine.

Prise en charge directe par l’entreprise des frais d’hébergement et de restauration.

Un véhicule de société est mis à disposition pour les déplacements.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail

à l’attention de M. Valbuzzi.

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée 4 mois

Débutant accepté

Vous avez une expérience dans l’imprimerie.

Vous travaillez sur une machine SLEXO ou OFFSET.

Vous imprimez des étiquettes pour des bouteilles de vin ou

pour des produits en agroalimentaire.

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 an

Nous recherchons un cuisinier/ une cuisinière pour travailler

au sein d’une brasserie.

Vous participerez à l’élaboration de la carte et des différents menus.

Votre mission : la réalisation du buffet et plat du jour du midi

ainsi que la cuisine du soir.

47 – MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

CAP, BEP ou équivalent Cuisine exigé

EN SUD GIRONDE

Vous serez en charge de la création et de la fabrication d’éléments

composites (fibre de verre) pour motos.

Vous réalisez ces fabrications à partir de moulage contact.

La durée hebdomadaire de votre contrat pourra être évolutive

suivant l’activité de l’entreprise

***Vous possédez impérativement des connaissances en moto***

Vous serez formé(e) si besoin en interne à la prise de poste

via une Action de Formation Préalable au Recrutement.

Vous pourrez aussi être amené(e) à réaliser une immersion

professionnelle d’une semaine afin de découvrir le poste

de travail et l’activité de l’entreprise.

33 – SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Recherche personnel pour épamprage et levage de vigne.

Secteur Pian sur Garonne, Saint Andre du Bois, st Pierre d’Aurillac.

Contrat travail saisonnier 1 mois

Au sein d’une exploitation viticole de 8 hectares,

vous effectuerez l’épamprage et le relevage pour une durée de 2 semaines.

2 postes à pourvoir.

***** recrutement immédiat*****

BARSAC

Contrat travail saisonnier – 15 jours

Vous effectuez les travaux en vert :

épamprage, levage, effeuillage…etc

Vous devez vous rendre à Barsac et vous bénéficiez

d’un transport en minibus aller/retour pour travailler

sur la commune de Léognan.

Pas de logement possible.

Téléphoner UNIQUEMENT entre 8 heures et 17 heures

Une dizaine de postes sont à pourvoir immédiatement.

**** Recrutement Urgent******

33 – LEOGNAN