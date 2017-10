ALERTE EMPLOI - Les offres du jeudi 19 octobre

EN SUD GIRONDE

Vous effectuerez tous les travaux manuels

de la vigne sur l’ensemble de la campagne.

Vous maîtrisez la conduite de tracteur pour des taches diverses

(travail du sol, écimage, épamprage mécanique, traitements )

sous supervision du gérant.

Vous serez aussi amené(e) à travailler au chai de vinification

et à faire de la préparation de commandes.

Aux vues de la structure des missions, la polyvalence est indispensable.

Vous êtes titulaire d’un Bac pro et/ou BTS viti oeno

ou une expérience dans le domaine viticole de plusieurs années.

Vous êtes une personne dynamique, consciencieuse et sérieuse,

organisée et autonome.

Idéalement, vous avez le certiphyto ainsi que des notions de mécanique

33- LANDIRAS

CDI

Salaire selon profil