Alerte Emploi - Les offres du jeudi 16 novembre

En Sud-Gironde

TONNEINS

Vous travaillez au sein du rayon Traiteur du magasin et aurez en charge : – la préparation de plats cuisinés- la préparation des pizzas – la plonge – le service au rayon traditionnel

Contrat à durée indéterminée

30H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros sur 12 mois

6 mois

MARMANDE

Vos missions :Animer et dynamiser son équipe dans le respect des valeurs et des règles éthiques, sociales et de sécurité de l’entreprise dans un climat de travail propice à l’atteinte des objectifs. Organiser le travail, répartir les tâches et définir les priorités de ses collaborateurs. Développer les compétences de l’équipe (formation, accompagnement managérial ) notamment lors de nouvelles intégrations et / ou changements de procédures, systèmes. Vous vous assurer de la bonne compréhension de la vision de l’entreprise par son équipe et sa déclinaison dans les objectifs du département. S’assurer du suivi administratif de l’équipe (compteurs sociaux ) réaliser les entretiens individuels (annuels, professionnels, retour d’absence )Recruter et intégrer ses nouveaux collaborateurs en respectant le processus de recrutement et d’induction. Assurer une bonne coordination entre son service et les autres services de l’entreprise. Anime et est responsable du Front-Office

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

travail le samedi

Salaire : Mensuel de 2200 Euros sur 12 mois

Mutuelle

Déplacements : Ponctuels Départemental

MARMANDE

Venez découvrir un métier évolutif qui allie relation client, expertise technique et esprit d’équipe ! Au sein d’une équipe opérationnelle, et sous la responsabilité du chef de centre, vos principales missions sont les suivantes : – Prise en charge des dossiers clients selon le planning établi (vérification des pièces, du matériel )- Préparation du matériel nécessaire pour les interventions en atelier ou en pose à l’extérieur. – Réalisation des interventions de réparation et de remplacement de vitrage grâce à des outils à la pointe de la technologie. – Gestion la relation avec le client jusqu’à la restitution du véhicule en s’assurant de sa satisfaction. VOUS AVEZ DES HABILETÉS MANUELLES ET SEREZ FORME(E) EN INTERNE

Contrat à durée indéterminée

35H Travail le samedi

Salaire : Mensuel de 1510.00 Euros sur 12 mois

Mutuelle

Déplacements : Fréquents Départemental

Débutant accepté

MARMANDE

Ge47 Groupement d’employeur recrute pour l’un de ses adhérents, spécialisé dans le secteur du bâtiment, un Métreur en contrat d’alternance (47). Vos missions seront : -Réaliser des métrés -Devis et chiffrage via lecture de plan -Constituer des dossiers d’appels d’offres -Rédiger des dossiers techniques Profil : Vous avez un CAP ou un BEP dans le bâtiment ou vous avez une bonne connaissance dans ce secteur et vous souhaitez vous reconvertir en suivant une formation en alternance. Vous savez lire un plan. Vous êtes à l’aise avec les chiffres et vous avez une bonne utilisation des outils informatiques (outil bureautique, internet). La rémunération sera fixée selon l’expérience.

Contrat à durée indéterminée

Cont. professionnalisation

35H Horaires normaux

Salaire : En fonction de l’expérience

Débutant accepté

En Lot-et-Garonne

Vous interviendrez sur des chantiers d’habitation en rénovation.

Vous câblerez et appareillerez des habitations. Vous réaliserez le branchement de tableau.

Vous savez travailler en autonomie.

33- LANGON/ BORDEAUX

CDD 3 mois

2 ans d’expérience exigée en rénovation

Vous réaliserez les ossatures métalliques.

Vous posez des plaques de plâtre, l’isolation en plafond, le doublage et des cloisons.

Idéalement vous réaliserez les bandes de finition.

Vous travaillez en autonomie.

La prise de poste se fera à Omet. Les chantiers se dérouleront à Bordeaux et Langon avec le prêt du véhicule de l’entreprise.

Ce poste pourra être pérennisé.

***** RECRUTEMENT URGENT *****

33- OMET

CDD 4 mois

Débutant accepté(e)