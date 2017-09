Alerte Emploi : les offres du jeudi 14 septembre

Nous recherchons des opérateurs/opératrices de production agroalimentaire polyvalents.

Vous aurez à effectuer des tâches sur différentes lignes de fabrication en suivant les consignes du chef d’équipe : tri de fruits, préparation, palettisation et dépalettisation manuelle,….

Vous êtes garant de la qualité du produit et respectez les régles d’hygiène et sécurité agroalimentaire.

Port de charges pouvant aller jusqu’à 20 Kg

Posture debout

Horaire en 3×8.

Vous aimez le travail en équipe.

Les charges de manutentation ne vous dérangent pas et vous êtes respectueux des règles “hygiène et sécurité “, imposées au sein des industries agroalimentaires.

Vous savez lire et compter

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Vous fabriquerez les pains, y compris pains spéciaux, des viennoiseries et de la pâtisserie.

Travail du lundi au samedi; 06h30-12h30.

47 – ESCASSEFORT

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 An(s) – autonomie sur le poste

CAP, BEP ou équivalent Boulangerie Exigé

CAP boulangerie

Recherche ambulancier titulaire du Diplôme Etat Ambulancier.

47 – MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Transport sanitaire Exigé

Vous serez amené à travailler en toute autonomie afin d’assurer l’entretien courant des véhicules légers.

Vos missions principales seront l’entretien, la réparation des véhicules légers et des interventions de service rapide :

- distribution- climatisation- freinage- vidange- suspensions- embrayage

La capacité à établir un diagnostic à l’expliquer au client ainsi que de définir un procédé de réparation et à en rendre compte de manière méthodique et précise sera déterminante sur ce poste.

La participation aux actions de formation continue pour la mise à jour des connaissances et le développement des compétences sur les nouvelles technologies est également une exigence forte.

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 An(s) – minimum après diplôme.

CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile Exigé

Vous devrez préparer les commandes, utiliser des machines pour dérouler, ré-enrouler ou découper des films plastiques

CACES R389 cat 3 (Chariot élévateur à chargement frontal)

47 – FAUGUEROLLES

Contrat à durée déterminée – 1 Mois

Débutant accepté