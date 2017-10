ALERTE EMPLOI - Les offres du jeudi 12 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Restaurant traditionnel recherche un(e) cuisinier

expérimenté (H/F), vous travaillerez en totale

autonomie sur votre poste.

Vous serez amené à travailler sur un roulement

de 6 jours par semaine en coupure (sauf le dimanche),

avec 3 soirs de libre dans la semaine.

Poste à pourvoir de suite.

Expérience exigée 3 ans

CDI TONNEINS

Prendre soin de la personne âgée dans le respect

de son projet d’accompagnement personnalisé.

Horaires : Matin/Soir/Coupé –

Roulement sur 4 semaines avec jours de repos fixes – 1 week end/2

CDD 6 MOIS TONNEINS

La mission consiste à assurer le suivi du recouvrement

des créances clients et la gestion administrative des dossiers contentieux.

Dans le cadre du recouvrement des comptes clients vous assurez :

- la mise à jour du fichier client

- le suivi des règlements clients

- les relances

- le traitement des éventuels accords amiables en cas de non-paiement

Dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux, vous assurez :

- la réalisation du traitement du courrier

- la création et le traitement des nouveaux dossiers

- les relances et les transmissions d’informations

- la mise à jour du reporting contentieux

- la garantie de la cohérence entre les dossiers contentieux

et les provisions comptables

- la réalisation, à destination des mandataires judiciaires,

des déclarations de créance pour les procédures

Expérience exigée de 5 ans

BAC + 2 EXIGE

CLAIRAC

Nous recherchons des opérateurs/opératrices

de production agroalimentaire polyvalents.

Vous aurez à effectuer des tâches sur différentes lignes

de fabrication en suivant les consignes du chef d’équipe

: tri de fruits, préparation, palettisation et dépalettisation manuelle,….

Vous êtes garant de la qualité du produit et respectez

les règles d’hygiène et sécurité agroalimentaire.

Port de charges pouvant aller jusqu’à 20 Kg

Posture debout

Horaire en 3×8

Vous aimez le travail en équipe.

Les charges de manutention ne vous dérangent pas

et vous êtes respectueux des règles “hygiène et sécurité “,

imposées au sein des industries agroalimentaires.

Vous savez lire et compter

CDI MARMANDE

Sous la responsabilité du Responsable Technique, après formation

à nos produits, vous assurez les missions suivantes :

- Prise en charge de la gestion du chantier

- Montage des équipements sur site

- Essai et validation des équipements

- Veiller à la sécurité et au respect des plannings

- Intervention SAV

Posséder le CACES nacelle ou manuscopique serait un plus.

Vous possédez des capacités à manager 1 à 2 personnes.

Vous maitrisez la lecture de plan et les prises de niveaux.

Vous interviendrez pour le déplacement de charges lourdes

et travaillerez parfois en hauteur.

Vous serez en déplacement 3 à 4 jours par semaine

pour effectuer l’installation des équipements chez les clients.

Les frais relatifs au déplacement seront pris en charge

par l’entreprise (repas, hôtel…)

Une formation avant recrutement pourra être mise

en place pour former les personnes au poste.

Expérience exigée d’au moins 4 ans

CDI TONNEINS

EN SUD GIRONDE

Vous souhaitez vous investir sur un projet à long terme ?

Vous êtes dynamique et vous connaissez les impératifs des produits frais ?

Vous souhaitez apporter vos qualités ?

Dans le cadre du changement de direction et de l’agrandissement

de l’entrepôt, la société SAINFRUIT constitue ses équipes

en créant des postes de préparateurs de commandes.

Vous serez êtes en charge de la préparation des commandes de fruits

et légumes à destination de clients professionnels

de la restauration et des collectivités.

Préparation avec des bons de commandes.

***PAS DE COMMANDE VOCALE***

Les chariots seront équipés d’informatique embarquée

pour scanner les produits listés sur des écrans.

Chaque salarié est intégré dans une équipe et bénéficier

d’un suivi d’activité personnalisé grâce à son coach.

Port de charges (de 6 à 25kg, moyenne de 11kg)/

Travail en environnement frais (8 à 12 degrés)

Travail le dimanche (1 sur 4).

CACES 1 obligatoire

MAZERES

Contrat à durée déterminée 3 mois

Vous interviendrez en tant que Boulanger sur les sites de Langon et Toulenne.

Vous aurez en charge la production de toutes nos sortes de pains

en respectant les procédures internes de fabrications ainsi

que les normes de qualité demandées Vous procéderez au nettoyage

de votre poste de travail selon les règles d’hygiène et sécurité et

Vous travaillerez seul ou en équipe, 5 jours par semaine (2 jours de repos)

Vous serez rémunéré(e) sur un salaire de base auquel s’ajouteront

les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures

de dimanche et jours fériés.

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature par mail

ou directement en le déposant au magasin situé 1 place Kennedy à Langon.

*********POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT*********

33- Langon/Toulenne

CDI

39H

Pour une entreprise de terrassement, vous transporterez des matériaux

de TP ( goudrons, Terre…) de différents chantiers à Preignac.

Vous possédez impérativement la Carte FIMO ou le FCO.

Vous travaillerez de 8h/12h et de 13h/17h.

Vous aurez une prime de déplacements et de panier repas.

PREIGNAC

Contrat à durée indéterminée