ALERTE EMPLOI - Les offres du lundi 9 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous aurez en charge la préparation de plats chauds

(cuisson des pâtes, viandes et poissons).

Vous aurez également pour mission la préparation

des pizzas. Connaissance des normes HACCP.

Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement

à l’entreprise avec votre curriculum vitae ou nous

le transmettre par mail : marmande@crescendo-restauration.fr

Recrutement urgent.

CDD 3 mois / Débutant accepté

MARMANDE

Vos missions principales seront les suivantes :

- Vente au comptoir des produits de charcuterie traiteur.

- Disposition des produits sur le lieu de vente

- Conseil aux clients et service des clients

- Encaissement

- Prise des commandes

Vous travaillerez en fin de semaine, du vendredi au dimanche matin.

CDD 3 mois / 24 H / exp 1an

Dans le cadre de la réouverture d’une boucherie/ charcuterie

produits traiteurs rôtisserie sur Marmande, vous participerez

principalement à la réalisation des produits traiteurs et rôtisserie.

Sous la responsabilité du gérant qui s’occupera de la partie

boucherie, vos missions seront : travail en laboratoire, présentation à la vente.

Vous maitrisez les normes d’hygiène et de sécurité (HACCP).

CDI / 35 H / exp 3 ans

Au sein de l’équipe du service après-vente, vous serez en charge

de dépanner/installer des équipements de chauffage,

de climatisation et des éléments sanitaires.

Vous devez savoir souder de l’acier.

Mission long terme, dans l’optique d’une embauche en CDI.

Mission 3 mois / Expérience 7 ans

MARMANDE

Entreprise de Transports Sanitaires recherche (H/F).

Vous serez chargé(e) :

- Du transport du ou des client( s) et de leur sécurité routière.

- D’effectuer le transport médical de personnes

(transport assis professionnalisé) à leur RDV médicaux.

- Vous respectez le planning et tenez informée la société

de l’avancement du planning ou des éventuelles perturbations.

- Vous aidez les personnes à s’installer et vous les accompagnez

selon leurs besoins au départ et à l’arrivée du transport.

- Vous encaissez les règlements ou collectez les documents

et établissez les dossiers pour la facturation.

Vous aurez en charge la surveillance de l’état du véhicule

(Contrôles des niveaux, de la pression et de l’état

des pneumatiques, kilométrage pour les intervalles

de révisions, nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule,

plein de carburant,…

CDD 70 jours / DEA ou aux ambulancier exigé

TONNEINS

Effectuer le montage et l’installation d’éléments

de l’équipement industriel selon les dossiers machines.

Réaliser les réglages de mise au point de l’équipement industriel

ou d’exploitation et contrôler son fonctionnement

Identifier, réparer ou remplacer les organes et les éléments

des systèmes défectueux

Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production

Mission 6 mois / Expérience 3 ans

MARMANDE

EN SUD GIRONDE

Au sein de notre magasin, vous serez chargé(e)

de différentes missions:

- Montage et présentation dans l’espace motoculture

- Conseils et ventes aux clients

- Mise en route et démonstration

PINEUILH

Chez des particuliers situés dans le Réolais,

vous réaliserez différentes tâches :

- Localiser et diagnostiquer la panne.

- Réparer et vérifier le fonctionnement.

- Assurer l’entretien préventif.

- Etablir des devis et factures.

D’autres contrats sont à prévoir en fonction des chantiers.

Vous travaillerez de façon autonome.

Vos horaires de travail seront 8h00/12h et 14h/18h.

Un véhicule de société sera mis à votre disposition

pour assurer les déplacements Entreprise/Chantiers.

*** Prise de poste immédiate***

40KM AUTOUR DE LA REOLE

Vous travaillez de façon autonome.

Le service est en coupure.

****** POSTE URGENT *****

LA REOLE

*****POLE AGRICULTURE*****

Profil recherché :

Adhérer au projet d’établissement et au projet associatif

Capacité à gérer des activités économiques variées

Capacité à encadrer une équipe d’une dizaine de salariés

Connaissances techniques en Espaces Verts et/ou Viticulture Œnologie

Capacité d’initiative et d’analyse ; rigueur et force de proposition

Permis B exigé (le permis EB serait un plus)

Missions : Placé sous l’autorité du Directeur d’établissement

Vous assurez la gestion des activités du pôle agriculture :

Espaces verts, Château Lescure (18 ha en production,

commercialisation en bouteilles), Prestations viticoles.

Vous êtes en charge de la relation client

(démarchage, devis, suivi des chantiers,..).

Vous organisez et planifiez le travail des trois activités.

En lien avec le chargé d’insertion, vous mettez en place

une organisation permettant de favoriser la rédaction

et la réalisation des projets professionnels

des 50 travailleurs en situations de handicap présents.

VERDELAIS