ALERTE EMPLOI : les offres du 8 septembre 2016

30h /semaine. Seyches

Travail du dimanche au Vendredi. Jamais le soir.

Vous serez en charge du nettoyage des chambres et parties communes + Service repas le midi.

Débutant accepté.

37,30h /semaine. CDI. Marmande

Mécanicien expérimenté vous justifiez de compétences avérées en mécanique générale et en électricité. Vous interviendrez sur une flotte de véhicules utilitaires destinés à la location (motorisation diesel).

Expérience au moins 3 ans.

35h /semaine. CDD 6 mois. Tonneins.

Carrossier Peintre avec expérience et permis poids lourd souhaité pour conduite de la dépanneuse. Si bon profil de carrossier, possibilité de faire passer le permis C.

Expérience au moins 1 an en carrosserie.

39h /semaine. CDD 3 mois. St Pardoux Isaac.

Recherche personne titulaire du CAP charpentier avec au moins 5 années d’expériences dans ce poste. Motivé, autonome, sérieux pour intégrer une équipe.

Possibilité d’évolution au sein de la structure.

Expérience au moins 5 ans.

Vous intervenez principalement sur la Gironde et dans les départements limitrophes. Activité suivant les besoins due à la profession (travail 1 week-end complet + un samedi).

Permis B de plus de 2 ans.

TARGON

Contrat à durée indéterminée

DEA Diplôme d’Etat Ambulancier exigé

Vous procéderez aux révisions et contrôles périodiques, diagnostics, réparations, montages de pièces détachées à partir des données constructeurs ou des instructions du supérieur hiérarchique.

Vous êtes autonome et capable d’effectuer les opérations de mécanique « générale » (vidanges moteur, freinage, pose amortisseurs, pose échappement, transmission, réglages géométrie, climatisation, pneumatique ), et/ou de mécanique « spécialisée » (électricité, distribution, embrayage, recherche de panne par outil diagnostic).

Vous êtes responsable de l’organisation, de l’exécution et du contrôle des tâches que vous effectuerez sous le contrôle du chef d’atelier.

Vous êtes soucieux des contrôles et diagnostics à effectuer impérativement.

***POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT***

Contrat à durée indéterminée

CAP, BEP ou équivalent Mécanique automobile Exigé

ou baccalauréat professionnel

Au sein du rayon, vous assurerez :

- la découpe

- la préparation rayon du libre-service et traditionnel

- la fabrication des produits de la saucisserie

- la vente-conseil

Rémunération sur 13 mois. Salaire négociable.

Transmettre vos CV et lettre de motivation par mail ou les déposer, sur place, à l’accueil du magasin.

**** Poste à pourvoir immédiatement****

33 – LA REOLE

Contrat à durée indéterminée

CAP, BEP ou équivalent Boucherie Souhaité