ALERTE EMPLOI - Les offres du 7 septembre, en Sud Gironde et en Lot-et-Garonne

EN SUD GIRONDE

044MMMC – Electromécanicien (H/F)

Dans le cadre d’un départ en retraite,

vous effectuez la prévention et la maintenance sur des machines à bois

(intervention , dépannage) au sein de la scierie et de l’atelier de fabrication.

(90 % en mécanique et 10 % en électricité).

Vous avez idéalement des connaissances en entretien de matériel roulant

(élévateurs, camions).

Vous travaillez en autonomie sur le poste sous l’autorité du responsable

de production et du directeur du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30.

Le vendredi 8h à 12h00 et 13h30 à 16h30.

Si vous ne possédez pas l’ensemble des compétences, une action de formation

en amont du recrutement pourra être envisagée.

Contrat à durée indéterminée

39H

Expérience exigée au moins 2 ans idéalement en atelier

GRIGNOLS

Vous êtes en charge de l’entretien de 10 chambres maximum,

du ménage et de changer les draps.

Vous pouvez être aussi amené(e) à aider ponctuellement à la plonge.

Vous travaillez en toute autonomie et vous êtes conscient(e) des exigences

de ce métier (respect des clients, discrétion, rigueur, polyvalence, disponibilité…).

Vous intervenez dans le cadre d’un remplacement et votre mission pourra être

reconduite selon les besoins.

Vous ne travaillerez pas le mercredi. Horaires de travail 10h / 15h

y compris le week-end.

***Recrutement immédiat***

Contrat à durée déterminée 3 mois

39H

SAINT-MACAIRE

****poste à pourvoir immédiatement*****

Vous enseignerez les mathématiques dans un établissement du second degré.

Vous devez impérativement être titulaire d’une Licence de mathématiques

Le contrat pourra être renouvelé selon la situation du titulaire du poste.

SAINT-SYMPHORIEN

Vous intégrez les équipes de l’EHPAD de Bazas (130 lits)

au sein du pool de remplacement.

Vous réalisez , sous la responsabilité de l’infirmier(e), et en collaboration,

les activités de soins et de prise en charge psychologique et comportementale

de la personne accueillie, pour préserver ou restaurer l’autonomie, le bien être,

la continuité des soins, dans le respect des règles d’éthique, légales,

et des bonnes pratiques professionnelles, dans la limite de sa fonction.

HORAIRES : Matin 6h30-14h00

Après-midi 13h30- 21h00

Vous avez une expérience comme aide soignant(e), aide médico-psychologique

ou agent des services hospitaliers soins en EHPAD.

**** RECRUTEMENT IMMÉDIAT****

BAZAS

EN LOT-ET-GARONNE

39h /semaine

2 jours de repos consécutifs dans la semaine (travail le week-end)

Le poste consiste à préparer des plats chauds, froids et plonge.

Vous avez impérativement une expérience des plats chauds.

Expérience exigée dans le métier

MARMANDE

Vous garderez à domicile des enfants sur la commune de Virazeil

sur les horaires suivants:

5h30 – 8h30 ou 13h30 – 16h30 ou 12h – 14h30.

Poste à pourvoir à partir de la semaine 37 (12 septembre).

Vous réalisez le ramassage des prunes dans les champs,

vous suivez la machine à récolter pour mettre les palox vides.

Vous participez à l’enclayage : mettre les clés de prunes (10kg)

sur les chariots puis vous les poussez vers les fours

(activité physique chariot de 200kg).

CASTELMORON SUR LOT

Vous êtes titulaire du permis super lourd et de la FIMO ou de la FCO.

Sérieux, volontaire, vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise.

Débutant accepté.

MARMANDAIS

Vous aurez en charge la conduite des véhicules sanitaires.

Vous aurez également à réaliser du brancardage

Vous serez responsable du nettoyage et de la désinfection

du véhicule et du matériel.

Recrutement urgent poste à pourvoir immédiatement.

Vous êtes impérativement titulaire du certificat à la conduite d’ambulance.

Une première expérience ou un stage dans le secteur fortement apprécié.

MARMANDAIS

043 YQYY - Coiffeur (H/F)

Travail du mardi au samedi en salon. Ventes annexes et encaissements.

Vous serez amené/e à travailler sur Marmande et Bergerac.