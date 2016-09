ALERTE EMPLOI - Les offres du 6 septembre

EN SUD GIRONDE

Vous accompagnez une personne âgée à son domicile pour :

- la préparation des repas, l’entretien de ses pièces de vie,

l’aide aux actes contribuant à son bien -être (coiffure, manucure, massage, relaxation).

Aide à la toilette et au couché. Vous l’accompagnez lors de promenades

et pour les loisirs de son choix (lectures, discussions).

Vous faites preuve d’aisance relationnelle.

Vous travaillerez sur 5 jours dont un dimanche sur deux,

avec un jour de congé dans la semaine.

Vous justifiez obligatoirement d’une expérience de 2 ans en tant qu’auxiliaire de vie.

Une expérience en EHPAD est souhaitée.

Contrat à durée indéterminée 35h

PORTETS

Vous interviendrez en qualité d’opérateur / opératrice

sur un centre d’usinage de Charpente (Schmidler S6)

En liaison permanente avec le bureau d’études,

vous réaliserez la taille de charpente à partir de fichiers transférés du logiciel SEMA.

Vous devrez assurer la parfaite réalisation de l’ouvrage jusqu’à la livraison,

gérer la tenue du stock des bois de charpente et de quincaillerie.

Vous devrez aussi entretenir et affuter le parc machines.

Vous devez connaitre les bases du tracé de charpente, être soigneux

avec le matériel et avoir quelques notions en électricité.

Contrat à durée déterminée 6 mois

39H

LOUPIAC-DE-LA-REOLE

Au sein d’un restaurant gastronomique,

vous assurez les services du midi et du soir sur des postes tournants :

viandes, poissons, chauds, froids, selon un plan de production culinaire,

la charte qualité de notre établissement et les règles d’hygiène

et de sécurité alimentaires.

Vous assurez les services du midi et soir en coupure y compris les week-ends.

Vous bénéficierez de deux jours de repos consécutifs par semaine.

Vous êtes conscient(e) des exigences du métier

(travail en coupure, travail les samedis et dimanches…) et les acceptez.

***Le poste est à pourvoir immédiatement***

Contrat à durée indéterminée

41H

BÉGUEY

EN LOT-ET-GARONNE

Carrefour Contact Duras recrute un(e) boucher(ère)

Sous la responsabilité du chef de magasin, vous:

- préparez et transformez les produits de boucherie de façon artisanale

- conseillez et fidélisez la clientèle afin de fournir des produits et une prestation de qualité

- effectuez le contrôle des produits et du matériel, la préparation des commandes clients, le remplissage du rayon et l’étiquetage des produits;

dans le respect des techniques de travail, des normes d’hygiène, de traçabilité et des procédures de sécurité.

De formation CAP ou BEP Boucherie, vous justifiez d’une expérience significative en boucherie traditionnelle.

Horaires variables – Travail le week-end (1 sur 3).

DURAS CDI

Brasserie Le Toscan sur Tonneins recherche un(e) cuisinier(ère).

Vous travaillerez le midi uniquement, vous aurez un jour de repos dans la semaine.

Vous travaillerez en totale autonomie en cuisine.

Poste urgent, à pourvoir très rapidement.

47 – TONNEINS

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Cuisine Exigé

Brasserie Le Toscan sur Tonneins recherche un(e) Pizzaiolo/Pizzaiola.

Vous travaillerez en totale autonomie sur votre poste.

Vous avez déjà une première expérience de 2 ans en qualité de pizzaiolo/pizzaiola.

Poste urgent, à pourvoir très rapidement.

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 2 An(s) – Sur poste similaire

CAP, BEP ou équivalent Cuisine Souhaité

Vous réalisez le ramassage des prunes dans les champs, vous suivez la machine à récolter pour mettre les palox vides. Vous participez à l’enclayage : mettre les clés de prunes (10kg) sur les chariots puis vous les poussez vers les fours (activité physique chariot de 200kg).

47 – CASTELMORON-SUR-LOT

Contrat à durée déterminée – 15 jours

Débutant accepté

ACCES INDUSTRIE recherche un(e) comptable, le poste est basé au siège social à Tonneins (47). Rattaché au chef comptable, vous intégrerez le service comptabilité générale qui se compose de 4 personnes.

Vos missions principales seront :

- pointage et comptabilisation des factures fournisseurs

- gestion des notes de frais

- suivi du compte d’affacturage

- comptabilisation des encaissements clients

- suivi comptable de l’endettement

- rapprochement bancaire

- établissement des déclarations fiscales

47 – TONNEINS

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Bac+2 ou équivalent Comptabilité Souhaité

Nous recherchons une personne expérimentée. Vous serez chargé(e) de la fabrication et de la pose de menuiseries, de cloisons et de parquets, ainsi que des finitions de maisons en Bois (interventions sur les maisons dans leur ensemble). L’atelier est situé sur Tonneins, et des déplacements sont à prévoir sur la région Aquitaine. Vous êtes autonome et avez déjà travailler sur chantier et atelier.

47 – TONNEINS

Expérience exigée au moins 1 An(s) – impératif

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

CAP, BEP ou équivalent Menuiserie Souhaité