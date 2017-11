Alerte Emploi : les offres du 6 novembre

Vous assumerez des missions en matière de GPAO et de méthodes. Vos activités principales : – Analyser les éléments de fabrication et définir les procédés, les moyens et les modes opératoires – Etudier les postes de travail, les implantations ou les modalités de manutention et d’entreposage des fabrications – Etablir les documents de fabrication, validation ou installation (gammes, procédures, cahiers des charges….) – Participer à l’industrialisation de nouveaux produits et aux évolutions de produits existants – Évaluer et chiffrer les coûts et le temps de fabrication et déterminer les standards – Identifier et analyser les dysfonctionnements, définir les actions correctives et suivre leur mise en œuvre – Apporter un appui technique aux opérateurs et aux services qualités, production, HSE, R&D – Organiser, mettre à jour les supports d’information et de suivi – Réaliser, faire évoluer les plans de détail. Assurer la gestion des données techniques. Maitrise des logiciels de GPAO et DAO.

CDI TONNEINS

En lien avec l’équipe en place, vous effectuez l’aide à la préparation des repas.

Vous êtes en mesure d’assurer l’entretien de votre poste de travail.

Vous savez travailler dans le respect des règles et consignes d’hygiène et de sécurité.

Vous travaillez les samedi et dimanche en fonction du planning. Les horaires sont tournants car vous travaillerez par roulements.

Poste à pourvoir immédiatement.

47 – CASTELJALOUX

Contrat à durée déterminée – 12 Mois

Expérience exigée 6 mois

Le CSSR de Virazeil recherche un ergothérapeute pour un poste en rééducation où nous prenons en charge des patients atteints de problèmes neurologiques et traumatologiques. la prise en charge des patients est assurée par une équipe pluridisciplinaire.

Vous interviendrez dans le cadre d’un remplacement.

Poste urgent à pourvoir à compter du 13 Novembre.

47 – VIRAZEIL

Contrat à durée déterminée – 1 Mois

Débutant accepté

Bac+2 ou équivalent Ergothérapie Exigé

Diplôme d’état exigé

BATISSE BRIQUES

COFFRAGE MURS BANCHES

47 – GUERIN

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Vous serez chargé/e de la réception des clients.

Vous devez maitriser l’anglais, et faire preuve d’une bonne relation clientèle.

Dans l’idéal, vous avez une expérience en hôtellerie ou dans la vente.

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 4 Mois

Expérience exigée 2 ans

Anglais Bon Exigé

Vous réaliserez les ossatures métalliques.

Vous posez des plaques de plâtre, l’isolation en plafond, le doublage et des cloisons.

Idéalement vous réaliserez les bandes de finition.

Vous travaillez en autonomie.

La prise de poste se fera à Omet. Les chantiers se dérouleront à Bordeaux et Langon avec le prêt du véhicule de l’entreprise.

Ce poste pourra être pérennisé.

***** RECRUTEMENT URGENT *****

33- OMET

CDD 4 mois

35H/De 9,76 à 11,79 euros brut/ Heure

Au sein d’une boulangerie, vous assurerez le production de pain blancs et pains spéciaux ainsi que la préparation traiteur (pizza..).

Vous réaliserez également l’entretien du matériel et des locaux.

Vous êtes autonome dans votre travail.

Vous travaillerez 6 jours sur 7 .

Votre jour de repos sera le Mercredi

Vous débuterez votre journée à 4h jusque 11h.

Votre salaire sera majoré avec les heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.

33- SAINT SYMPHORIEN

CDI