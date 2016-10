ALERTE EMPLOI - Les offres du 5 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

KIA Casteljaloux recrute un(e) mécanicien(e) automobile,

dans le cadre d’un remplacement maladie longue durée.

Vous réaliserez l’ensemble des interventions

de maintenance préventive et corrective des véhicules

(entretien courant, diagnostic, contrôle et réglage d’ensemble mécanique),

ainsi que la pose d’accessoires.

Vous disposez d’une formation mécanique BEP CAP

et bénéficiez obligatoirement d’une expérience réussie d’au moins 3 ans

dans la réparation automobile. Vous appréciez particulièrement

le travail en équipe et disposez d’un sens du service client développé.

Vous êtes obligatoirement titulaire d’un permis B

CDD 3 mois

CASTELJALOUX

Vous aurez à effectuer un travail artistique sur chocolat et sucre.

Vous avez également des connaissances en pâtisserie orientale.

La maîtrise de la sculpture sur glace serait un plus.

Vous avez déjà participé à des concours internationaux

(type Coupe du monde de pâtisserie) et à des stages de haut niveau.

Une expérience de 2 ans en management

d’une équipe de pâtissiers est demandée.

Logement fourni si besoin.

CDI

MARMANDE

Entreprise de charpente couverture recherche un(e) couvreur(se) charpentier(e).

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons,

bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

Vous devez être autonome sur le poste.

CDD 2 MOIS

SAINT COLOMB DE LAUZUN

EN SUD GIRONDE

Vous interviendrez sur de l’abattage et façonnage de pins, peupliers et taillis.

Vous devrez fendre et mettre en stère le bois de chauffage sur dépôt.

Chantier – de 100 km autour de Bazas.

Salaire suivant expérience

Contrat à durée indéterminée 39h

Expérience exigée de 3 ans

BAZAS

Le poste est directement rattaché à la direction

et consiste à la gestion des opérations de communication

(interne et externe y compris digital),

réalisation d’événements et d’accueils de professionnels.

Les marchés concernés : France, Europe et Pays tiers.

Poste à pourvoir : CDI. 24H, 3 jours par semaine.

Région : Aquitaine – Sud Gironde

Salaire annuel (min/max en €) : Salaire à définir selon profil

Expérience souhaitée : Minimum 2 ans

Profil :

Titulaire d’un bac +4 minimum et d’une expérience dans la viticulture.

Le candidat doit avoir une maîtrise parfaite de l’outil informatique :

Word, Excel, Powerpoint, internet web et réseaux sociaux

et des logiciels Illustrator et InDesign.

L’aisance rédactionnelle et les capacités de communication

sont importantes ainsi que la capacité d’autonomie.

Maîtrise de l’anglais obligatoire

Permis B obligatoire

Contrat à durée indéterminée 24h

Expérience exigée de 2 ans

CADILLAC

Sous le contrôle du Responsable de rayon,

vous réceptionnez la marchandise et vérifiez la conformité des produits reçus.

Vous assurez la présentation générale et la disposition des produits de votre rayon.

Vous veillez à la bonne tenue de votre rayon (étiquetage, balisage, respect des règles d’hygiène, propreté ).

Vous signalez à votre responsable toute anomalie et appliquez les mesures correctives nécessaires.

Vous participez au développement du chiffre d’affaire du rayon poissonnerie

par la maîtrise des techniques de vente, par la connaissance des produits et des principes de la relation client.

Vous devez renseigner, conseiller et fidéliser la clientèle du rayon.

Contrat à durée déterminée – 1 Mois 36h45

Débutant accepté

LANGON

Sous le contrôle du Responsable de rayon, vous exécutez

toutes les tâches nécessaires à la fabrication des produits proposés

dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité.

Vous participez à la production ou à la préparation

des pièces de boucherie destinés à la vente

Vous exécutez des tâches précises de découpe, désossage

tout en respectant un plan de travail, des techniques particulières.

Vous devez maîtriser les spécificités des produits transformés

(mode de conservation des produits, traçabilité ).

Le poste à pourvoir est un poste d’ouvrier boucher

sur le rayon libre-service, mais peut être amené/e

à faire des remplacements sur le rayon traditionnel (vente)

Votre salaire sera à négocier selon votre expérience.

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Contrat à durée indéterminée 36h45

Expérience exigée de 2 ans

CAP, BEP ou équivalent exigé

LANGON