ALERTE EMPLOI: les offres du 5 avril

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable de salle au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes. Vous êtes autonome.

Vous avez une expérience confirmée sur un poste similaire, ainsi qu’une qualification.

Cdd 4 MOIS / MARMANDE / EXP 2 ANS EXIGEE

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef au sein d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans sur un poste similaire.

Poste à pourvoir à compter de mi-avril, début mai.

CDD 6 mois / Marmande / exp 5 ans exigée

Vous serez amené/e à monter et démonter les outillages pour respecter le planning de production, lancer la production en respectant tous les paramètres près- définis, assurer le suivi et le bon déroulement de la production, entretenir les outillages, réaliser les contrôles qualité nécessaires, remonter tout dysfonctionnement à son supérieur hiérarchique et à l’équipe, résoudre les problèmes liés à la production dans la limite de vos compétences.

Votre rigueur, autonomie, motivation et votre sens d’organisation feront de vous un élément indispensable dans notre équipe.

Profil mécanicien bienvenu.

Les horaires sont flexibles : vous démarrez a 8 h du matin et pouvez terminer jusqu’à 20 h le soir (par roulements).

CDI MIRAMONT DE GUEYNNE

vous avez un intérêt pour la mécanique et vous aimez le travail minutieux, dans ce cas le poste est fait pour vous. Vous devez être capable de :

- Programmer sur machines outils (CN) et à l’aide de logiciel de FAO (Hypermill).

- Dessiner sur logiciel de CAO (Solidworks)

- Comprendre et savoir lire les plans de fabrication des outillages

- Utiliser diverses machines du parc (électroérosion enfonçage, fraiseuse CN, rectifieuse, etc.)

Vous êtes garant que l’outillage réalisé répond aux critères de conformité de la pièce, selon ce qui est défini dans le dossier outillage

Savoir être:

- Rigueur et autonomie

- Etre bon communicant

- Savoir travailler en équipe

- Être minutieux dans son travail

- Esprit d’analyse et de méthode

CDI MIRAMONT DE GUYENNE

Au sein de l’agence SOS ASSAINISSEMENT de la société SARP SUD OUEST, Société spécialisée dans la gestion des déchets spéciaux et la maintenance des réseaux d’assainissement Vos missions sont les suivantes Secrétariat de l’Agence : l’accueil téléphonique, facturation et relances Mise en place du planning des chauffeurs Participer à la gestion administrative de l’exploitation. Réalisation des rapports d’interventions, tableaux de planning, reporting. Vous êtes autonome, possédez le sens de l’organisation, une bonne capacité d’adaptation ainsi qu’une aisance relationnelle. Vous avez le sens du client et du service. Une expérience en logistique serait un plus.

33- ST MACAIRE

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Débutant accepté

Bac+2 ou équivalent Souhaité

Nous recherchons un conducteur/conductrice régional ou national en CDD de 5 semaines pour le remplacement de salariés en congès payés. FCO à jour et carte conducteur. qualification ADR de préférence.

33 TOULENNE

Contrat à durée déterminée – 1 Mois

CE – Poids lourd + remorque (= EC) Exigé

Expérience exigée de 3 An(s)

Au sein d’une exploitation viticole de 8 hectares, vous effectuez le secaillage pour une durée de 1 à 2 semaines. ***** recrutement immédiat*****

33 BARSAC

Contrat travail saisonnier – 15 Jour(s)

Débutant accepté

PREPARATION DES REPAS AVEC LE RESPECT DES NORMES ACTUELLES (200 REPAS PAR JOUR) ASSURER LE NETTOYAGE, L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS DE CUISINE GESTION DES COMMANDES ET STOCK CONNAITRE LES TYPES DE REGIME ALIMENTAIRES EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE POPULATION ACCUEILLIE (PERSONNES AGEES ET ADULTES HANDICAPES)

33 ST BRICE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée de 5 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Exigé

Hôtellerie restauration

cuisine