ALERTE EMPLOI - Les offres de travail du 3 septembre en Sud Gironde et en Lot-et-Garonne

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre d’un remplacement,

vous travaillez en autonomie sous la responsabilité du responsable

de l’exploitation viticole de 29 hectares .

Vous effectuez les travaux de la vigne (petites façons, taille),

la conduite du tracteur, le rognage et les traitements du sol.

Des connaissances du travail au chai seront appréciées.

***** RECRUTEMENT URGENT****

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 an

Expérience exigée sur même poste

SAINT-PIERRE-D’AURILLAC

Préparer le BAC PRO PLP (Pilotage de Lignes de Production).

Le titulaire d’un bac pro PLP est chargé de conduire

et gérer les installations automatisées des entreprises de l’agro-alimentaire.

Il est le responsable de sa ligne de fabrication tant sur le plan matériel que humain.

Il aura en charge le pilotage, les changements de production,

l’approvisionnement des matières premières, la maintenance de premier niveau,

la qualité, la traçabilité et l’hygiène du produit.

Sa fonction lui permettra d’avoir en permanence un regard sur les délais,

le coût et la qualité du produit cœur du métier dans l’agro-alimentaire.

Formation : en entreprise et au centre de formation :

IFRIA > Eysines > hébergement et restauration sur place.

Contrat à durée déterminée 24 mois

Débutant accepté

SAUVETERRE-DE-GUYENNE / EYSINES

EN LOT-ET-GARONNE

Carrefour Contact Duras recrute un(e) boucher(ère)

Sous la responsabilité du chef de magasin, vous:

- préparez et transformez les produits de boucherie de façon artisanale

- conseillez et fidélisez la clientèle afin de fournir des produits

et une prestation de qualité

- effectuez le contrôle des produits et du matériel,

la préparation des commandes clients,

le remplissage du rayon et l’étiquetage des produits;

dans le respect des techniques de travail, des normes d’hygiène,

de traçabilité et des procédures de sécurité.

De formation CAP ou BEP Boucherie, vous justifiez d’une expérience

significative en boucherie traditionnelle.

Horaires variables – Travail le week-end (1 sur 3).

CDI

DURAS

Nous recherchons un(e) hôte/hôtesse de caisse.

Vous interviendrez également pour de la mise en rayon,

du facing et du nettoyage.

Vous aimez le contact avec la clientèle.

Vous avez une première expérience de la grande distribution ou de la vente.

CDD 6 mois

DURAS

Vous aurez en charge la conduite des véhicules sanitaires.

Vous aurez également à réaliser du brancardage

Vous serez responsable du nettoyage et de la désinfection

du véhicule et du matériel.

Recrutement urgent poste à pourvoir immédiatement.

Vous êtes impérativement titulaire du certificat à la conduite d’ambulance.

CDD 6 mois

MARMANDE