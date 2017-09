ALERTE EMPLOI - Les offres du 28 septembre

EN SUD GIRONDE

Information URGENTE

L’agence CENTURY 21 LANGON recrute des NEGOCIATEURS IMMOBILIERS.

Réunion d’information ce jeudi 28/09/2017 à 18h.

Si vous êtes intéressé merci de contacter impérativement le 05.56.65.02.30 pour prendre RDV.

VOS MISSIONS

Développer votre notoriété et celle de l’entreprise sur le secteur affecté

Constituer et entretenir un stock attractif de biens à la vente

Maîtriser les actions de promotion de ces biens

Assurer la négociation jusqu’à la vente et le financement

Participer activement à la vie de l’équipe

Contribuer au développement du CA de l’agence

Veiller à la satisfaction client et au respect des normes de qualité

VOS COMPETENCES

Connaissance assimilée des outils, méthodes et techniques

commerciales CENTURY 21

Utilisation de l’outil informatique

Connaissance des bases juridiques, financières et fiscales

Maîtrise des Process Qualité

LANGON

Vous vous occuperez des commandes clients et fournisseurs.

Vous mettrez à jour les stocks et les prix.

Vous vous occuperez du classement et du rangement

des différentes pièces détachées du magasin.

33 – GIRONDE SUR DROPT

En relation directe avec le chef d’entreprise, vous exercerez

vos fonctions sur chantiers neufs et rénovations sur Langon.

Vos missions :

- Lecture des plans

- Traçage et implantation des différents systèmes de cloisons,

faux-plafonds, doublages, etc.

- Réalisation d’isolation thermique et phonique

- Manutention

- Travaux d’enduisage, ponçage, préparation des supports.

Une expérience (ou diplôme) en tant que Menuisier Agenceur

serait un plus, vous serez amené(e) à effectuer des poses et réglages

de menuiseries intérieure, aménagements de placard et cloisons amovibles.

CDD pour surcroit d’activité, possibilité CDI selon chantiers à venir.

LANGON

Vous effectuerez la pose et l’entretien de réseaux d’eau potable.

Vous effectuez les raccordements de tuyaux, la remise en état

de la chaussée, les trottoirs, les caniveaux.

Notions de maçonnerie bienvenues

Ouvrier qualifié N3P2

Salaire selon expérience professionnelle

LANGON

Un prestataire viticole recherche 30 Coupeurs pour vendanger

du raisins rouge.

Le lieu de rendez vous est prévu au 25 rue des frères Blancard à Langon,

à 6h 45, le transport sur le lieu de travail est assuré par l’entreprise

et le matériel est fourni.

*** Postes à pourvoir au 28 septembre 2017***

Contrat prolongé en cas de besoin du prestataire.

33-LANGON ET ENVIRONS

Contrat saisonnier de 5 jours

9,76 euros brut de l’heure

Sous la responsabilité du responsable commercial,

vous assurerez la commercialisation des produits proposés à la vente

en application des accords conclus avec les clients qui lui sont affectés

dans le cadre des objectifs et des procédures définis par la Direction commerciale.

Dans le cadre du développement de l’activité restauration commerciale :

- Gestion du portefeuille client : s’adapter aux besoins clients,

gestion administrative liée à la vente …

- Avoir une écoute active permanente avec son client.

- Répondre à sa demande.

- Être force de proposition sur opportunités, nouveaux produits …

- Négocier les prix, les quantités, les conditions de livraisons

et autres services.

- Conclure la vente.

- Saisir la commande

- Régler les litiges éventuels.

- Gestion des avoirs

Vous serez également en relation de collaboration avec les achats,

l’entrepôt, le transport, la comptabilité.

LANGON

Dans le cadre d’une FORMATION rémunérée par Pôle Emploi

(préparation Opérationnelle Collective à l’Emploi) et financée par le FAFSEA,

vous préparerez la formation d’Agent Paysagiste du 13 Novembre 2017

au 14 Février 2018 soit 399 heures.

266 heures en centre de formation et 133 heures en entreprises (stages).

Restauration possible à la MFR

***Des aides financières peuvent être allouées selon votre situation

et les critères en vigueur***

Travaux d’entretien de l’espace paysager :

- Taille des végétaux ornementaux

- Gestion des espaces enherbés

- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère :

- Les travaux de plantations

- Installation des végétaux herbacés

CERTIPHYTO et initiation à la conduite d’engin de terrassement MINI PELLE.

LA SAUVE

Au sein d’une entreprise horticole, vous aurez en charge le chargement,

la livraison et le déchargement chez les clients.

dans le grand sud ouest nouvelle Aquitaine

***FIMO + permis C exigés***

CDD du 10.10.2017 au 30.10.2017

Environs de Langon

EN LOT-ET-GARONNE

Création et entretien d’espaces paysagers auprès

de particuliers et d’entreprises ou institutions.

FAUILLET

Vous dirigerez une équipe de 2 à 5 ouvriers pour des chantiers

tertiaires et industriels.

Vous effectuez le câblage d’armoires et la mise en service de

chaufferie et de pompe à chaleur.

Vous maîtrisez les courants faibles, le câblage informatique,

le contrôle d’accès et les alarmes intrusion et incendie.

Expérience exigée

TONNEINS

NOUS RECHERCHONS POUR UN CHANTIER DE TERRASSEMENT

ET POUR LA CONFECTION D’UN LAC ARTIFICIEL,

UN CONDUCTEUR DE TOMBEREAU TITULAIRE DU

CACES R 372 CAT 8 ET ACCESSOIREMENT DU CACES 7 (COMPACTEUR).

Mission intérimaire 1 mois

Expérience exigée (bonne maîtrise du tombereau)

PUYMICLAN

Vous réalisez des pains et pains spéciaux.

Repos le dimanche et un autre jour dans la semaine.

CDI

CASTELJALOUX

Vous instruisez des candidats(tes) à la sécurité routière

et à la conduite de véhicules léger en vue de l’obtention

d’un permis de conduire selon la réglementation en vigueur.

Vous avez obligatoirement le Brevet pour l’Exercice

de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile

et de la Sécurité Routière (BEPECASER)

Prise de poste immédiate

CDI

TONNEINS

Dans le cadre d’un remplacement maladie nous recherchons

un(e) auxiliaire de vie sociale qualifié(e).

Vous intervenez au domicile des personnes.

Vous effectuez les soins à la personne et veillez à son confort.

CDD de remplacement susceptible de reconductions.

MARMANDE

Recherche une/e vendeur/se en rayon boucherie charcuterie.

Vous êtes en capacité de conseiller des clients, servir de la viande et la trancher si besoin.

Vous avez déjà une expérience dans un rayon boucherie ou charcuterie.

Expérience exigée au moins 1 An

CDI

CLAIRAC