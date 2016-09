ALERTE EMPLOI - Les offres du 28 septembre, en Lot-et-Garonne

EN LOT-ET-GARONNE

La cité de la formation recherche un formateur H/F en service restaurant.

Vous intervenez les semaines en organisme de formation

24 heures/semaine du lundi au jeudi.

De 10h à 16h.

L’expérience professionnelle comme formateur est un plus.

Bac+2 ou équivalent Restauration exigé

OU BP RESTAURANT

Contrat à durée déterminée 9 mois 24h hebdo

MARMANDE

Dans une entreprise de fabrication de volets roulants,

vous étudiez la faisabilité du projet, élaborez la fiche de fabrication

destinée au service de production et intervenez en atelier de fabrication.

Vous êtes support technique en cas de besoin auprès de la clientèle de poseurs.

Vous saisissez les commandes et administrez les ventes.

Poste en remplacement maladie pour une durée renouvelable.

Contrat à durée déterminée 1 mois

MARMANDE

vous remplacerez dans le cadre d’un arrêt-maladie un moniteur d’auto-école

(titulaire du BEPECASER) pour l’enseignement du code et de la conduite

(Permis B uniquement) sur le secteur de Tonneins.

Vous travaillerez seul et devez donc être autonome pour gérer l’activité

(prise des rendez-vous, inscriptions et organisation des séances de cours).

Vous disposerez du véhicule en dehors des heures de conduite.

Poste à pourvoir immédiatement.

Contrat à durée déterminée 6 mois

Tonneins

045JRPV – Esthéticien (H/F)

Vous aurez en charge la partie “esthétique” du salon ;

épilation, soins visage, soins corps.

Le BP serait un plus.

Contrat à durée indéterminée

MARMANDE

Vous aurez en charge toutes les tâches relatives à la couverture.

Vous intervenez sur des chantiers de rénovation

(remanier, reniveler, découvrir, recouvrir…).

Vous vous déplacez sur le Lot et Garonne et occasionnellement en Dordogne.

Recrutement dans le cadre d’un remplacement, la prise de poste est immédiate.

Contrat à durée déterminée 3 mois

47 – LA SAUVETAT-DU-DROPT

Doté de connaissances techniques dans le domaine,

vous commercialiserez des pièces de rechange (négoce, rénovation, neuf)

pour radiateurs de refroidissement de moteurs thermiques

(Véhicules légers, poids lourds, engins de TP et engins agricoles)

sur les départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques

à partir d’un petit portefeuille clients existant, et d’une prospection

pour développement.. Le travail est partagé à 50% entre l’entretien

des clients existants et 50% de prospection.

Une formation d’un mois est prévue sur le terrain avec la direction,

et par la suite vous devrez vous rendre deux fois par semaine à l’entreprise.

Véhicule, ordinateur et téléphone fournis.

Frais de déjeuner, de gasole, de téléphone et d’autoroute pris en charge.

Poste à pourvoir immédiatement ou dans un délai de 3 mois.

Expérience exigée au moins 2 ans secteur pièces de rechange

CDI

Basé à Poussignac (47), vous gérerez les sites de production

des régions Sud-Ouest et Sud-Est (Le Thor _ 84):

Mise en production et suivi des cultures, suivi des commandes,

organisation et suivi des chantiers (surfaces et toitures végétalisées).

Technicien (connaissances en irrigation, titulaire du CACES 9) et manager –

8 salariés sous votre responsabilité-, vous suivrez une formation préliminaire

aux procédés de l’entreprise au siège à Broué (Eure-et-Loir _ 28).

Vous disposerez d’un véhicule de service pour les déplacements sur chantiers,

en clientèle et intersites, d’un téléphone professionnel, d’un ordinateur portable

(logiciel ERP PROGINOV).

Expérience exigée au moins 5 ans – management & production végétale

CDI

POUSSIGNAC

Brasserie sur Tonneins recherche un(e) cuisinier(ère).

Vous travaillerez le midi uniquement, vous aurez un jour de repos dans la semaine.

Vous travaillerez en totale autonomie en cuisine.

Poste urgent, à pourvoir très rapidement.

CAP, BEP ou équivalent Cuisine Exigé

Expérience exigée au moins 3 ans

TONNEINS

CDI 39H

Bac+2 ou équivalent Bureau méthodes Exigé

Débutant accepté

47 – MIRAMONT-DE-GUYENNE