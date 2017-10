Alerte Emploi : les offres du 27 octobre

Vous serez formé(e) en interne aux produits.

vous avez en charge la préparation des aliments, la mise en place des produits, le service aux clients avec explication des menus proposés, la confection des sandwichs devant le client, l’encaissement , les taches de nettoyage, l’ouverture/fermeture du restaurant.

La posture professionnelle sera déterminante (accueil client).

Expérience bienvenue.

Poste sans coupure.

33- LANGON

CDI

24H/semaine

Débutant accepté(e)

Au sein d’une équipe en place, vous êtes en charge de la restauration et de l’aménagement de maisons individuelles pour particuliers. Vous œuvrez également auprès des collectivités.

Vous intervenez sur des chantiers situés dans un rayon de 15 à 20 km autour de Castets et Castillon.

Véhicule et matériel fournis en fonction du chantier par l’entreprise

Autonome, ayant le sens du contact, respectueux(se) des règles et consignes de sécurité; vous bénéficiez impérativement d’une expérience réussie sur ce même type de chantier.

33- CASTETS ET CASTILLON

CDI

CAP Maçon ou 3 ans d’expérience dans la maçonnerie

Vous interviendrez en qualité de Tailleur / Tailleuse de vigne.

Vous devez impérativement justifier d’une expérience en taille de vigne.

**** Recrutement Urgent ****

33- ST SULPICE DE POMMIERS

CDD 3 mois

3 ans expérience exigée

Vous interviendrez dans un premier temps en qualité de manœuvre en bâtiment, puis, selon votre profil, vous pourrez progresser au sein de l’entreprise.

Vous devez faire preuve d’initiative, de polyvalence et savoir travailler en équipe,

Vous avez comme objectif le travail bien fait et la satisfaction clientèle.

Vous interviendrez sur de nombreuses actions : pose de pieuvre électrique, petite maçonnerie, plaquiste, couverture et charpente.

Une première expérience en bâtiment est souhaitée mais pas exigée.

33- NOAILLAN

Contrat à durée déterminée – 4 Mois

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Permis B – Véhicule léger Souhaité

Pour une association, vous interviendrez auprès de particuliers. Vos missions :

- Aide à la personne dans les actes de la vie quotidienne : entretien courant du logement, du linge, des courses, préparation des repas,

- Aide à la personne dans les actes essentiels (aide à la mobilité, aux transferts..)

Profil :

- Diplôme et formation : BEP Service aux personnes, Titre professionnel assistante de Vie aux Familles ou une expérience significative (au moins 2 ans),

- Expériences, compétences et savoir-être : qualités relationnelles, humaines, autonome,

- Autres : Permis B et véhicule personnel obligatoire.

Les frais kilométriques sont remboursés.

33- SAUVETERRE DE GUYENNE

CDI

130h