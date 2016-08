ALERTE EMPLOI - Les offres du 26 août, en Sud Gironde et en Lot-et-Garonne

EN SUD GIRONDE

A compter du 1er octobre 2016, au sein d’un restaurant traditionnel

(50 à 70 couverts par jour), vous serez formé(e) au sein d’une équipe

et vous préparez le CAP service en salle en alternance.

Vous avez le sens de l’accueil et du service client.

Ce restaurant est ouvert tous les jours.

Vous devez être éligible au contrat d’apprentissage.

Contrat à durée déterminée 24 mois

Débutant accepté

RUCH

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, le psychologue est chargé de concevoir,

élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives

et de recherche afin de promouvoir l’autonomie et le bien être

des personnes accueillies, par une action à deux niveaux :

- Une fonction clinique d’évaluation et d’accompagnement

auprès des personnes accueillies en liaison avec les familles

- Une fonction de soutien auprès des membres de l’équipe

Travail sur deux jours

Bac+5 et plus ou équivalent psychologie exigé

***Psychologie clinique***

VERDELAIS

Mise en place de la salle

Entretien des locaux

Service à l’assiette

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

CRÉON

Au sein d’un restaurant traditionnel (50 à 70 couverts par jour),

vous effectuerez les services du midi en semaine et le week-end

(samedi midi / samedi soir / dimanche midi) à compter du 1er octobre 2016.

Vous serez en capacité de remplir les missions suivantes,

de façon autonome sous la supervision du gérant :

- préparation des plats en cuisine

- élaboration des menus et de la carte

- suivi des stocks / préparation des commandes

- entretien du poste de travail et des locaux affectés à la cuisine.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 6 ans sur même type de poste

Bac ou équivalent cuisine exigé

RUCH

Au sein d’une carrosserie automobile,

vous interviendrez sur toutes les étapes de la peinture des véhicules :

- Pose du mastic

- Réparation des éléments plastique (pare-chocs, ailes, etc…)

- Préparation des éléments et de la peinture

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 ans si non diplômé

CAP, BEP ou équivalent carrosserie exigé

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Vous travaillez de nuit en relation avec l’infirmière et les aide soignantes.

Vous surveillez les patients et les résidents.

Vous faites le ménage et la maintenance des locaux selon les procédures en vigueur.

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Service à la personne souhaité

Contrat à durée déterminée 6 mois

CASTELJALOUX

Au sein des services SSR , vous réalisez les soins infirmiers,

d’hygiène et de confort selon le protocole médical et les règles d’hygiène et d’asepsie.

Travail de jour et de nuit.

Journée de 10h, de 12h et parfois de 7h30

Débutant accepté

Bac+3, Bac+4 ou équivalent infirmier exigé

Diplôme d’infirmier(ière)

Contrat à durée déterminée 6 mois

CASTELJALOUX

Vous êtes en charge de la conduite d’un tracteur agricole

avec remorque pour la récolte des prunes.

Prise de poste immédiate.

Pas de logement. Poste non nourri.

Expérience exigée au moins 1 mois ou au moins une saison

Contrat travail saisonnier 1 mois

COULX

Travail du mardi au samedi en salon. Ventes annexes et encaissements.

Vous serez amené(e) à travailler sur Marmande et Bergerac.

Expérience exigée au moins 2 ans

CAP, BEP ou équivalent coiffure exigé

Contrat à durée indéterminée

MARMANDE et BERGERAC

Artisan recherche un aide-maçon motivé pour travailler sur chantiers

autour de Lavergne.

Expérience exigée au moins 6 mois

CAP, BEP ou équivalent Maçonnerie souhaité

Contrat à durée indéterminée

LAVERGNE

Vous assurerez le chargement, l’acheminement et la livraison de colis

en messagerie court distance.

Embauche immédiate.

Posséder impérativement le permis B depuis plus de 3 ans.

Etre dynamique et disponible sur une grande amplitude horaire.

Débutant accepté

Contrat à durée déterminée 1 mois

SAMAZAN

L’EHPAD de Clairac recherche un agent de propreté.

Poste 7h00-11h15 11h45-14h30 17h00-20h00

Remplacement d’un arrêt maladie puis d’un congé maternité.

Expérience exigée au moins 1 an en milieu médical

Contrat à durée déterminée 2 mois

CLAIRAC

Vous êtes autonome sur l’exploitation :

Entretien des serres, récolte, plantation et conduite de tracteur.

Expérience exigée au moins 1 an

Contrat à durée déterminée 1 mois

MEILHAN-SUR-GARONNE