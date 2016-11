ALERTE EMPLOI : les offres du 23 novembre 2016

Titulaire du BEESAN, MNS, BP AAN, vous serez en charge de le surveillance des bassins.

Vous animerez des cours d’aquagym, aquabike, enseignerez apprentissage de la natation, interviendrez en natation scolaire. L’hygiène et la sécurité feront parties intégrantes de vos fonctions.

LANGON

Contrat à durée indéterminée

Missions:

- Assurer le contrôle des matières premières

- Enregistrer les contrôles sur papier ou sur ordinateur

- Préparer des recettes de purées de fruits par pompage en cuves

- Respecter les règles de sécurité et d’hygiène en production

- Nettoyer la zone de préparation (lavage et évacuations des déchets)

- Travailler en collaboration avec les chefs d’équipe

- Diverses missions en rapport avec le poste . Travail en 2X8 : 3h45 à 12h15 ou 9h30 à 18h00.

MONSEGUR

CDI

Stavi Aquitaine, Filiale du Groupe Familial GT LOCATION, recherche pour son agence de Langon 33 210, un Mécanicien Dépanneur Conducteur en CDI.

Le Candidat doit avoir une expérience professionnelle en mécanique générale d’au moins 3 ans et posséder les permis de conduire B, C, et EC.

33 – LANGON

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Expérimenté, autonome, vous travaillerez en atelier et serez amené/e à faire des déplacements en région Aquitaine.

47 – TONNEINS

Expérience exigée 1 an

CDD 3 Mois

Maîtrise des bases en pâtisserie.

47 – MARMANDE

CAP PATISSERIE

Contrat à durée déterminée

3 MOIS

Mise en rayon, accueil clientèle, nettoyage des locaux et petites livraisons

Posséder le permis B depuis au moins 3 ans (pour les livraisons)

Expérience exigée d’un an

47 – MARMANDAIS

CDI

24H Horaires normaux

Justifiant d’une expérience significative et réussie en PME et idéalement dans le secteur de la construction, vous assurerez:

_ l’accueil téléphonique et les relations avec la clientèle

_ le suivi du planning du dirigeant

_ l’établissement des devis et le suivi de la facturation

_la constitution et le suivi des dossiers de marchés publics (veille et soumission aux appels d’offre)

Vous travaillerez sur le logiciel BATIGEST. Par ailleurs une très bonne pratique des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) est requise.

L’organisation du temps de travail (25H sur la semaine) pourra être adaptée en fonction de vos éventuelles contraintes.

Expérience exigée à minima de 5 ans dans le domaine de la construction

CDI 25 H HEBDO