ALERTE EMPLOI - Les offres du 22 juin

EN SUD GIRONDE

Vous êtes maçon/ne qualifié/e , vous interviendrez

sur les chantiers neufs, rénovation, démolition et pierre.

Vous avez une bonne résistance physique et êtes volontaire.

Expérience exigée au moins 3 An(s)

CDI

LA REOLE

Au sein d’une exploitation viticole, vous procéderez

à l’épamprage et au levage de la vigne.

Poste ni logé ni nourri.

**** RECRUTEMENT IMMEDIAT *****

TOULENNE

Sur des parcelles viticoles, vous réaliserez des opérations

d’épamprage, levage et effeuillage.

10 postes sont à pourvoir de manière urgente.

Possibilité de co-voiturage au départ de Langon

CDD 2 mois

LANGON

Dans le cadre d’un remplacement d’un congé maladie,

vous effectuerez la plonge.

Vous êtes autonome sur votre poste de travail.

Vous travaillerez en coupures, tous les jours sauf mercredi,

mardi soir et dimanche soir.

SAINT MACAIRE

Au départ de Cérons et suivant une tournée prédéfinie

sur le territoire de l’Entre-Deux-Mers, le Médocain et le Bergeracois,

vous assurez le transport d’engrais et de produits phytosanitaires

auprès, majoritairement, de propriétés viticoles.

Vous réalisez le chargement et le déchargement des marchandises.

Vous êtes titulaire du permis C + FIMO marchandises.

L’ADR et le CACES 9 sont souhaités.

***PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE***

A compter de début septembre, vous serez en charge de la création

et de la fabrication d’éléments composites (fibre de verre) pour motos.

Vous réalisez ces fabrications à partir de moulage contact.

La durée hebdomadaire de votre contrat pourra être évolutive

suivant l’activité de l’entreprise

***Vous possédez impérativement des connaissances en moto***

Vous serez formé(e) si besoin en interne à la prise de poste

via une Action de Formation Préalable au Recrutement.

CDD 6 mois

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

EN LOT-ET-GARONNE

Vous assurerez l’accueil physique et téléphonique

en Office de Tourisme pendant l’été (juillet-août).

Vous aurez à utiliser le logiciel de réservation hôtelière

SIRTAQI en relation avec le comité départemental du tourisme.

Une expérience préalable en office de tourisme sera privilégiée

et une bonne connaissance du territoire et de ses principaux

sites touristiques est indispensable.

Il est impératif de pratiquer un anglais suffisant pour pouvoir

communiquer efficacement avec les touristes étrangers,

principalement anglo-saxons.

L’Office est ouvert de 9h30 à 19h30 avec une coupure méridienne

entre 12h30 et 15h30.

SECTEUR CONFLUENT

Structure d’aide et services à domicile

recherche des agents de catégorie B.

Vous devez impérativement être titulaire d’une qualification

de type BEP Carrières sanitaires et sociales

ou idéalement du Titre professionnel

Assistant(e) de vie aux familles (TP ADVF)

ou CAP Petite enfance.

130h mensuelles.

Vous utiliserez votre véhicule pour vos déplacements

(indemnisation kilométrique)

Débutant accepté si diplômé dans l’aide aux personnes.

MARMANDE

Poste d’auxiliaire ou assistant/e de vie pour intervenir

au domicile de personnes âgées et/ou dépendantes

sur le secteur de Casteljaloux et ses environs.

Diplôme exigée DEAVS ou BEPA Service à la Personne

CASTELJALOUX

Mécanicien poids lourds (H/F) expérimenté et autonome

votre activité se partagera entre les travaux de mécanique

en atelier et le remorquage des véhicules en panne ou avarie

(la formation au dépannage/remorquage pourra être dispensée

si une parfaite maîtrise de la mécanique PL est déjà acquise).

Le permis Super lourd (EC) est nécessaire pour remorquer les véhicules.

Astreinte une semaine sur deux.

TONNEINS