ALERTE EMPLOI : les offres du 21 septembre 2016

LOT-ET-GARONNE

Au sein d’une entreprise du secteur industriel de la tôlerie, vous occupez le poste de technicien méthodes.

Vous êtes polyvalent dans les grandes fonctions de la gestion de production (définition et analyse de données techniques), vous optimisez les méthodes et procédés de production. Vous contribuez à la politique d’amélioration continue des moyens et outils de production. Vous assurez la transmission des documents d’assemblage et en contrôlez la conformité d’application. Une expérience en chiffrage et devis est également requise.

CDD 6 MOIS 39 H MARMANDE

Vous aurez en charge la préparation des plats chauds (cuisson des pâtes, viandes et poissons).

Connaissance des normes HACCP.

Le poste est à pourvoir rapidement.

Pour candidater, se présenter avec un CV et une lettre de motivation directement au sein de l’établissement (en évitant les heures de repas), ou les envoyer par courriel à marmande@crescendo-restauration.fr

CDD 3 MOIS MARMANDE

Possédant de bonnes notions de cuisine (et notamment la connaissance du HACCP) acquises soit par expérience soit au travers d’une formation vous tiendrez les postes de fabrication des pizzas et de préparation des plats cuisinés et sauces.

Selon vos compétences, une formation complémentaire spécifique pourra vous être délivrée en interne. Travaillant sur les services du déjeuner et/ou du dîner, vous aurez selon le planning à travailler en coupure ainsi que le weekend.

La durée de travail indicative peut être amenée à évoluer.

Pour candidater, se présenter avec un CV et une lettre de motivation, ou les envoyer par courriel à marmande@crescendo-restauration.fr

CDI MARMANDE

Crescendo Marmande recherche deux employés polyvalents de restauration (H/F)

Vous serez chargé(e) de la gestion de la salle, du débarrassage des plateaux, du réapprovisionnement de la verrerie, du nettoyage de la salle ainsi que de l’encaissement.

CDD de 3 mois dans le cadre de remplacements d’arrêt maladie.

Pour postuler, vous pouvez vous présenter directement au sein de l’établissement (en évitant les heures de repas) munis d’un CV et d’une lettre de motivation ou envoyez votre CV par mail directement à l’employeur à l’adresse suivante : marmande@crescendo-restauration.fr

CDD 3 MOIS MARMANDE

SUD-GIRONDE

Sous la responsabilité du chef de culture, vous assurerez l’ensemble des travaux de chai dans le cadre de la campagne des vendanges 2016.

URGENT

Contrat d’un mois selon récolte

33 – SAINT-MARTIAL

Vous faites la réception des collectes, vous préparez les commandes et en faites l’expédition selon les procédures qualité et les règles d’hygiène et de sécurité.

Vous faites l’entretien de la zone.

Contrat saisonnier du 03/10 au 03/11/2016. Pas de logement possible.

Les CACES 3 et 9 sont souhaités.

33 – SAINT-PIERRE-D’AURILLAC

Vous faites le transport de céréales et de palissages à l’aide d’un véhicule routier lourd avec remorque sur les départements de la Gironde et des Landes.

Contrat saisonnier du 10/10 au 04/11/2016. Pas de logement possible.

33 – SAINT-PIERRE-D’AURILLAC

Poste de technicien chauffagiste, suite à un accroissement de notre clientèle, pour réaliser entretiens chaudières à gaz / fioul en collaboration avec autre technicien dans secteur Entre-Deux-Mers (entre Langon et Libourne).

Déplacements avec le véhicule de la société sur les interventions (maximum 40 kms autour de l’entreprise)

Vous devez être motivé pour ce type de poste et de conditions. Vous souhaitez vous engager sur le long terme avec une évolution possible.

Autonomie et sérieux en clientèle avec la posture adaptée.

Vous êtes méticuleux dans votre travail.

Embauche immédiate

33 – SAINT-MARTIN-DU-PUY

Contrat à durée indéterminée