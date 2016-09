ALERTE EMPLOI - Les offres du 19 septembre en Lot-et-Garonne et en Sud Gironde

En Lot-et-Garonne

Directement rattaché au directeur commercial,

vous intégrerez une équipe dynamique et vos missions seront les suivantes :

- Organiser les gestions des contrats de ventes de la réception

des commandes jusqu’à la livraison des produits chez les clients

– Gérer la documentation liée à l’export

(incoterms, cotations, documents douaniers)

– Organiser les livraisons auprès des transporteurs

en respectant la réglementation en vigueur en France comme à l’International.

– Suivre les éléments de paiement des commandes

(délai, règlement, facturation )

– Support administratif de l’équipe commerciale.

– Utilisation CRM, GPAO et Pack Office

Vous parlez anglais et allemand couramment.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(-se), votre faculté d’adaptation

et votre aisance relationnelle sont des atouts essentiels pour ce poste.

CDI

FAUILLET

Titulaire d’un CAP BEP OU BAC PRO mécanique,

vous justifiez d’une expérience sur ce type de poste.

Vous possédez les qualités indispensables pour ce poste :

autonomie, rigueur, vous savez réaliser l’entretien courant

ainsi que le remplacement des distributions et embrayages.

CDI

VARÈS

Nous recrutons pour un groupe français leader dans la livraison à domicile

de produits surgelés des TELECONSEILLERS H/F

au sein d’une équipe de 8 personnes.

Après une formation à la relation client et aux produits,

vous aurez à promouvoir des offres promotionnelles auprès de particuliers.

Profil : Capacité d’écoute et de conseil / Esprit commercial

Horaires 35h: Lund/Mar : 12h00/20h00 – Merc/Jeud /Vend : 08h30/16h30

Possibilité 25h : Lund : 15h45/20h00 – Mard : 12h/20h00 – Merc/Jeud : 08h30/16h30

ou Mard : 12h/20h00 – Merc/Jeud : 08h30/16h30 – Vend : 08h30/13h15

CDI

MARMANDE

Une ou deux personnes selon disponibilités pour remplacement

pour la période du 17 octobre 2016 au 4 novembre 2016.

Rétrocession 100% (si logé, retenue d’une commission de 10% sur les actes)

Expérience exigée au moins 3 ans

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Infirmier exigé

Infirmiers diplômés d’état

fixe 270 eur/jour + actes de soins

ALLONS

Rattaché au chef de chantier, vous êtes chargé de déployer

le réseau et d’en assurer la maintenance. Ainsi vos missions seront :

Effectuer la pose de câble de petite à grosse section en extérieur ou chez le client,

Réaliser le raccordement réseau de l’ensemble des paires au répartiteur,

sous répartiteur, point de concentration, chambre etc.

Effectuer une pose (ou dépose) de poteaux,

Effectuer une fouille en terre végétale,

Effectuer une opération de maintenance curative

(localisation, réparation),

Effectuer une opération de maintenance préventive

(localisation, remplacement),

Rendre compte de l’intervention et mettre à jour.

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 2 ans

AGEN

Intermarché de Tonneins (47) recherche un(e) boucher(e)

en CDI temps plein (36.75h hebdo).

Vous avez prouvé votre savoir-faire tant au rayon traditionnel

qu’au rayon libre service.

Vous avez une expérience significative sur ce poste de 3 ans au moins

de préférence en grande distribution.

Poste à pourvoir rapidement.

Salaire fixe sur 13 mois + primes sur objectifs

Contact: Mr Mollet – Intermarché de Tonneins

Tél 0553792425 ou pdv11483@mousquetaires.com

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 3 ans

CAP, BEP ou équivalent Boucherie exigé

TONNEINS

Nous recherchons un auxiliaire ambulancier

pour un CDD en remplacement d’un congé de maternité

déplacements sur la région

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Transport sanitaire exigé

auxiliaire ambulancier

Contrat à durée déterminée 3 mois

MARMANDE

Vous êtes impérativement titulaire du diplôme d’État d’ambulancier.

Déplacement sur l’Aquitaine.

Débutant accepté

Bac ou équivalent Transport sanitaire exigé

Contrat à durée indéterminée

MIRAMONT-DE-GUYENNE

EN SUD GIRONDE

Vous effectuez la pose de cloisons, de plafonds,

de placostil-alvéolaire.

Vous savez lire des plans.

Le départ sur les chantiers se fait à partir du dépôt

qui est situé à La Réole.

Contrat à durée déterminée 3 mois 35h

LA RÉOLE

Cabinet d’expertise comptable recherche un gestionnaire de paie

multiconventions sur LA REOLE.

Expérience similaire exigée de 5 ans.

Nombre de bulletins <100. Travail autonome en relation

avec une autre gestionnaire de paie et l’expert-comptable.

Contrat à durée indéterminée 20h

LA REOLE

Missions principales :

- construire, valider, mettre en œuvre les projets professionnels

des salariés en insertion

- identifier les freins à l’insertion professionnelle, proposer des solutions

- conseil en formation : conversion, orientation, validation des projets

- assurer l’animation d’atelier collectif (Technique Recherche Emploi,

sensibilisation, citoyenneté, vie professionnelle …)

- mise en relation et communication avec les référents sociaux,

encadrants techniques

- entreprendre, entretenir et développer des relations partenariales

avec l’environnement socioprofessionnel, institutionnel et économique

Contrat à durée indéterminée

35h

VILLANDRAUT