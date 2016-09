ALERTE EMPLOI: les offres du 14 septembre

Vous interviendrez en qualité de poseur/poseuse de faux plafond et de cloison modulaire.

Les principales missions seront:

- Lecture de plans et analyse

- Débit et pose d’ossature

- Pose de remplissages (plaques de plâtre revêtue, panneaux mélaminés et vitrages)

- Contrôle des ouvrages.

La prise de poste se fera sur Langon et les chantiers sont en Gironde et départements limitrophes.

Vous devrez faire preuve d”autonomie.

LANGON

CDI

Au sein d’une propriété produisant du vin appellation “Cadillac” rouge et blanc, vous interviendrez sur tous les travaux de la vigne.

Une formation en interne peut être envisagée ainsi qu’une pérennisation de la collaboration.

VERDELAIS

Contrat à durée déterminée – 12 Mois

Débutant accepté

Vous aurez en charge l’accueil des clients. Vous devrez les placer et intervenez sur l’organisation globale de la salle. Vous serez également responsable de la gestion du personnel. Vous devrez également gérer l’économat de restaurant.

Pour postuler, veuillez contacter l’employeur par téléphone au 0553642130.

Cdi Marmande

Recherche Caissier/Caissière de nuit.

Vous travaillerez de nuit à 80% du temps du travail et le reste du temps, vous travaillerez en journée.

Vous assurez l’accueil des clients et vous encaissez les achats.

De nuit, vous aurez également des missions d’entretien et de mise en rayon.

Majoration de 10% pour les heures de nuit, prime pour les dimanches.

Cdi LE MAS D’AGENAIS

Descriptif de la mission :

Maintenance et déploiement réseaux cuivre

Interventions « Bout-en-Bout », signalisation FT, diagnostics

CONNAISSANCES INSTALLATION ALARME et fibre seraient un plus

PRISE DE MESURES

Qualités requises : – Autonome – Sérieux – Dynamique

VILLENEUVE SUR LOT CDI

On recherche un technicien pour la gestion de deux équipes FIBRE.

Principales activités : SOUDURE CLÔTURE ET SUIVI D’UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES.

Dans le cadre du déploiement FTTH (extérieur et intérieur) vous aurez en charge le développement de l’activité.

Vous rédigerez les comptes rendus d’intervention.

De formation CAP/ BEP à BTS de type fibre optique ou similaire

Vous aurez à encadrer une équipe, vous faites preuve de sérieux, d’autonomie et de motivation.

AGEN CDI

L’Intermarché de Tonneins (47) recherche un(e) employé(e) polyvalent(e) de libre-service.

Vous assurez l’approvisionnement des rayons en libre service. Vous êtes responsable des commandes et de la tenue des rayons.

Vous tenez également un poste de caisse et/ou un poste de vente aux rayons traditionnels (charcuterie, fromage à la coupe et rayon marée).

Vous avez une expérience significative en grande distribution sur un poste similaire.

Cdi TONNEINS

Recherche mécanicien automobile pour remplacement arrêt maladie.

Si l’activité le permet, le poste pourrait être pérennisé.

Vous devez être autonome, et avoir une expérience significative.

VIRAZEIL CDD 4 MOIS

Rejoignez un groupe leader sur son marché avec 300 clubs partout en France et 800 coaches.

Vous animerez des cours collectifs et gérerez le plateau cardio/musculation.

CDI 35H. Langon

Débutants acceptés.

Diplôme demandé : BPJEPS AGFF (C, C&D) / BEMF / DEUST MF.