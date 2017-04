ALERTE EMPLOI: les offres du 12 avril 2017

Pour l’un de nos adhérents, nous recrutons un monteur régleur de systèmes mécaniques H/F. Vous aurez pour missions le réglage de machines à commandes numériques, identifier, diagnostiquer et traiter une anomalie, un dysfonctionnement. Analyser et interpréter les plans, informations et données techniques. Programmer les machines en production. Vous êtes rigoureux et autonome sur votre poste.

Horaires de journée, évolutif en 2×8

47 – MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 1 An(s)

Vous recherchez une activité complémentaire ou une activité à part entière.

Vous aimez le contact avec les gens.

STANHOME KIOTIS, produits d’entretien et cosmétique vous propose un poste de vendeur/se à domicile indépendant.

Une mallette de démarrage d’une valeur de 300 euros minimum est mise à disposition (aucun engagement financier de votre part) .

Possibilités d’évolution dans la profession.

Formation technique et commerciale assurée.

Cette activité peut correspondre à vos attentes !

47 – MARMANDE + TOUT LE LOT ET GARONNE

Débutant accepté

Emploi non salarié

Réaliser les travaux et le repérage des réseaux existants dans le respect des règles et documents.

Préparation du poste de travail ( signalisation, balisage…)

Modification ou dépose de réseaux existants

Réalisation de branchements

CACES Nacelle 1B

Habilitations électriques B1V

47 – MARMANDE

Travail intérimaire – 3 Mois

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Bac ou équivalent Electrotechnique Souhaité

EHPAD de 84 lits dont un espace protégé de 26 lits, recherche un(e) ASD ou AMP diplômé(e) Poste de NUIT en CDI MAI 2017. Travail en roulement: une semaine de 30 heures, une semaine de 40 heures et un weekend sur deux. (Travail en 10 heures). Salaire selon CCU- Reprise d’ancienneté à 100%

Expérience exigée

CDI 35H

47 – DURAS

Plusieurs postes pour Juillet/Août sur une sandwicherie/cafétéria d’autoroute au Mas Agenais. Production/service/nettoyage. Amplitude d’ouverture 06h30/22h30 et 7j/7.

Emploi saisonnier

Débutant accepté053HHBB

Cuisinier traiteur / Cuisinière traiteuse

Au sein d’une Boulangerie – Pâtisserie; vous serez chargé(e) des préparations culinaires service TRAITEUR : quiches, pizza, salades, sandwichs…

Autonome, créatif(ve), vous savez être force de proposition pour confectionner des recettes innovantes de saison.

Vous êtes également en capacité de produire des mets en suivant des consignes dictées.

Ayant le sens des responsabilités; vous travaillez en toute autonomie dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires.

Travail du lundi au vendredi. Prise de poste à 5h00 du matin.

Durée hebdomadaire évolutive.

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

33 – LA REOLE

Contrat à durée indéterminée 24h00

Expérience exigée au moins 1 An

Dans le cadre d’un remplacement , au sein d’une structure d’hébergement d’enfants âgés de 3 à 16 ans.

Vous serez chargé(e) de l’entretien des bâtiments et des espaces verts ( nettoyage, peinture, tonte, taille de haie…)

Ainsi que du transport des enfants du centre d’hébergement aux écoles ou domicile des parents (déplacement sur la journée)

Pour le transport d’enfant vous devez avoir 21 ans et justifier de 3 ans de permis.

***RECRUTEMENT URGENT ***

33 – MAZERES

Contrat à durée déterminée – 1 Mois 35h00

Débutant accepté

Vous réparez et posez tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement sanitaire et de chauffage selon les règles de sécurité.

Vous réglez et mettez en service les installations.

Vous possédez des compétences en électricité.

Vous travaillez sur des chantiers aux alentours de Monségur. Vous vous déplacez avec le véhicule de société.

Vous êtes impérativement autonome dans vos tâches.

***Poste à pourvoir immédiatement***

33 – MONSEGUR

Contrat à durée indéterminée 35h00

CAP, BEP ou équivalent Plomberie Exigé

Expérience exigée au moins 2 An(s)