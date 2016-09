Alerte Emploi : les offres du 10 septembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous êtes polyvalent et êtes amené d’une part, à occuper les différents postes de travail sur une ligne de fabrication de boites de conserve et d’autre part, être amené à mettre en oeuvre les différents procédés liés aux produits fabriqués dans l’entreprise.

47 – CASTELMORON-SUR-LOT – CDD 2 mois – 35h/hebdo

044PRFS – Ouvrier(ère) agricole polyvalent(e) en élevage porcin

Exploitation porcine recherche un(e) ouvier(e) agricole (H/F) qui interviendra pour la fabrication des aliments des animaux et pour les nourrir quotidiennement.

Vous travaillerez du lundi au samedi de 07h00 à 11h00.

Vous serez autonome sur votre poste, une formation vous sera délivrée à la prise de poste.

Débutant accepté.

Contrat à durée déterminée en vue du remplacement d’un arrêt maladie.

47 – GONTAUD-DE-NOGARET – CDD 6 mois – 24h/hebdo

Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau magasin discount, vous serez chargé(e) de :

- la gestion des flux de marchandises

- l’approvisionnement et la mise en rayons dans le respect de la lisibilité des prix et des produits

- l’enregistrement et l’encaissement des produits

- l’orientation et l’information des clients

- l’entretien du magasin.

Vous travaillerez du lundi au samedi (avec 1 jour de repos dans la semaine, en roulement). Vos amplitudes horaires : 06h00 – 20h00.

Vous participerez à l’implantation du magasin avant son ouverture au public.

Plusieurs postes sont à pourvoir : 11 postes en CDI 35h, 30h, ou 24h hebdomadaires; 2 postes en CDD à 24h hebdomadaires.

L’enseigne utilise la méthode de recrutement par simulation :vous serez dans un premier temps convié à une réunion d’information suivi de tests puis vos habiletés à ce poste seront vérifiées au travers d’exercices proposés par pôle emploi.

Dans un établissement commercialisant des produits métallurgiques à destination des particuliers et des professionnels vous assurerez les tâches suivantes:

_ Manutention (rangement de la marchandise et acheminement)

_ Préparation des commandes clients (coupe, débit, conditionnement)

_ Livraisons (fourgon permis B) sur le département et les franges (10km) limitrophes (24,33,32)

_ Vous interviendrez sur la vente du produit

Vous avez une connaissance des produits métallurgiques.

Travail le samedi impératif.

Entretiens prévus début septembre pour une prise de poste rapide.

MARMANDE / CDI / 39H

Mission : faire la tournée des sites de collecte de céréales.

Réaliser l’enlèvement, l’acheminement et la livraison des céréales et en contrôler la conformité avec le client,

Renseigner les bons de chargement avec le réceptionnaire,

Identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités de livraison,

Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule, des équipements et effectuer les opérations,

Contrôler l’état de propreté de bennes,

Savoir manipuler les camions 6X4 multi bennes,

Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport,

Respecter les consignes de sécurité du transport.

Titulaire de la FIMO, FCO, permis 26T exigé.

Ste Bazeille /Saison 40J / 35H

Mission : chargé de la réception, de l’expédition et du stockage des céréales sur la plateforme.

Connaitre le système de production agricole des cultures céréales.

Etre capable de renseigner les clients agriculteurs sur l’origine des éventuels problèmes de qualité des marchandises livrées sur la plateforme de collecte ;

Etre en mesure tenir une conservation technique clients,

Etablir les bons de réception et d’expédition,

Réaliser des analyses d’échantillonnage d’humidité, de poids spécifiques, d’impuretés et de protéines,

Assurer la manutention des céréales à l’aide d’un chargeur télescopique,

La connaissance du logiciel informatique ATYS est un plus.

Titulaire du CACES 9 exigé.

Saison 40J / Ste Bazeille / 35H

EN SUD GIRONDE

Vous assurerez les fonctions de cuisinier auprès de l’équipe en place (6 personnes au total en brigade).

Vous appréciez le travail en équipe.

Vous intervenez sur les services du midi et du soir, 100 couverts en restauration traditionnelle. 2 jours de repos par semaine, travail en roulement avec coupure.

***RECRUTEMENT URGENT***

33 – CASTETS-EN-DORTHE

Vous serez chargé(e) de l’entretien de la maison : poussières, nettoyage des vitres, nettoyage des sols.

Vous aspirerez toute la maison, et changerez les draps des lits.

Vous interviendrez à raison de 2 heures par semaine jour à définir.

PREIGNAC

Au sein d’un salon de coiffure homme/femme, vous accueillez, conseillez et coiffez. Vous encaissez.

Vous effectuez les coupes et la technique. Vous vendez des produits capillaires.

Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 20h.

Prise de poste immédiate.

33 – LANGON